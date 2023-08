En la UCR correntina se despegan de Morales y acompañan a Bullrich

A días de las elecciones Primarias del domingo que viene. Uno de los senadores provinciales y referentes de la UCR aseguró que gran parte del partido gobernante en Corrientes está encolumnado tras la presidenta del PRO, Patricia Bulrrich: «La mayoría del sector que acompaña al gobernador (Valdés) apoya a la fórmula de Bullrich-Petri”, lanzó.

Uno de los referentes del radicalismo correntino y legislador de confianza del mandatario provincial, argumentó por qué la UCR provincial soltó el apoyo a Gerardo Morales, el gobernador jujeño candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. “Para nosotros Bullrich-Petri es el verdadero cambio, no apoyamos a Morales porque no entendió algunas cosas. Es el responsable de que la UCR no tenga candidato a presidente», arremetió el veterano legislador provincial.

Lo expresado por el Senador provincial en realidad es un secreto conocido en los pasillos partidarios de la UCR nativa correntina. El apoyo al PRO siempre estuvo en evidencia y es lo que genera tensión interna dentro del partido.

Poner a disposición de un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires, toda la estructura de la UCR. Tal cual como ya ocurrió con el ex Presidente Mauricio Macri.

