EN ITUZAINGÓ, CORRIENTES: Productores amenazan con hacer justicia por mano propia ante cuatreros

Raúl Fagundez, encargado de un extenso campo en la localidad de Ituzaingó, grabó un video en donde explicaba que, de seguirse sucediendo los casos de abigeato y cuatrerismo, iba a armarse y “hacer justicia por mano propia” en caso de encontrarse con los delincuentes. En diálogo con Radio Sudamericana, el hombre explicó su desesperante situación con respecto al robo y faenado de ganado.

La problemática del abigeato y el cuatrerismo en el interior de Corrientes se está tornando incontrolable. Los casos de robo y faena de ganado se repiten con asiduidad y las denuncias con respecto a la inoperancia de las autoridades abundan.

Esta situación desesperante llevó a productores a armarse y “hacer justicia por mano propia” en caso de ser necesario. A eso se refería el encargado de un extenso campo en la localidad correntina de Ituzaingó en un video que él mismo grabó. El hombre, de nombre Raúl Fagundez, dialogó con Radio Sudamericana y dio detalles de su situación particular.

“El video fue realizado cuando fui a revisar la línea de alambrado, la cual estaba cortada. Sigue la entradera de cazadores y gente que hace abigeato. La situación ya se tornó incontrolable”, comenzó diciendo Fagundez.

Ya agregó: “En su totalidad, estamos buscando un lote de 40 cabezas. Y faenados, si bien no tengo el número exacto, estoy seguro de que nos han sacado animales. Son 4 o 5 motos que trabajan de ese modo y andan armados. Van dos por moto y ya los perseguí en varias ocasiones”.

“Una situación incontrolable”

Por otro lado, el encargado de la propiedad se refirió a su intención de “hacer justicia por mano propia”, expuesta en el video que difundió.

“El barrio es conocido por estas situaciones, en donde habita esta gente. Todos los conocemos y, sin embargo, siguen cometiendo estos delitos. Si los llego a encontrar faenando o con carne vacuna dentro de mi campo, no sé qué puedo llegar a hacer. Tengo armas y las licencias correspondientes para utilizarlas. Si bien sé que me puedo meter en un problema, esto es una propiedad privada y no podemos dejar que cada uno haga lo que quiera. Cuando vienen a cazar carpinchos les digo que no me prendan fuego ni me cacen terneros. Hay gente que va directamente a cazarte un animal tuyo, y eso es inadmisible”, argumentó Fagundez.

Y añadió posteriormente: “La policía también sabe lo que ocurre con esta situación. Nunca los pude identificar bien porque andan de noche y con las motos sin luces. Esto es moneda corriente hasta que uno salga a poner un freno. Cuando uno quiere hacer la denuncia, resultás siendo el más citado y nunca hay una solución”.

Por otro lado, destacó el rol del Priar y la incapacidad de accionar que tienen, a pesar de mostrar predisposición en colaborar. “El Priar siempre estuvo dispuesto a accionar y estar ante estos temas. El problema es que no tiene móvil, por lo que no podemos depender de ellos ante temas urgentes. No tiene camioneta, por lo que están solamente con motos”, explicó el productor en la comunicación.

Y concluyó diciendo: “Hacer justicia por mano propia no es lo mejor, claramente. Siempre quise ir por los caminos de la ley, pero necesitamos apoyo en esta situación. Si ven fácil robarte un animal, al otro día te llevan dos y vos te quedás cruzado de brazos. Los animales que tenemos acá son de raza Brangus, por lo que son producto de nuestra inversión”.

