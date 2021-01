En Italia aseguran que Montiel deja River para jugar en la Roma

La operación por el lateral, quien ya está en condiciones de firmar con otro equipo y en junio quedará libre, aunque la posibilidad de irse sin dejarle plata al club no parece ser una opción, sería a cambio de siete millones de euros. ¿La Copa Libertadores es el punto límite?

Desde que el calendario pasó de 2020 al 2021, Gonzalo Montiel tiene la posibilidad de acordar su contrato con otro equipo y en junio irse de River con el pase en su poder. Hoy los cañones apuntan a Roma, a tal punto que desde Italia aseguran que el pase es casi un hecho. El acuerdo se haría en un monto cercano a los siete millones de euros, pero desde el Millonario todavía hay distancia en relación a esta noticia porque primero tienen que renovar el contrato del jugador.

Claro está, todos en Núñez confían que Montiel no se irá de la institución sin dejarle un dinero, aunque la situación no deja de ser una preocupación. Es que en seis meses se le vence el contrato al lateral por la derecha y por el momento no hay avances importantes en cuanto a la renovación por ciertas diferencias con su nuevo representante, a raíz del tipo de cambio de dólar y la cláusula de rescisión.

Si bien el presidente Rodolfo D’Onofrio tendrá que analizar la oferta cuando llegue de forma concreta, lo cierto es que Montiel le ganó la pulseada a Bryan Reynolds, de 19 años, quien milita en Dallas de la MLS y también es pretendido por Juventus y Brujas.

La Copa Libertadores sería el punto límite, teniendo en cuenta que significa un proceso lógico para la carrera del jugador, ya afianzado en River y la Selección Argentina. Ahora su próximo paso es el Viejo Continente y buscará una salida en el próximo mercado de pases.

Con otras ofertas desde Francia y España, lo más seguro es que los dirigentes de River se pongan firmes en la negociación, ya que no van a regalar un centavo de su patrimonio, tal como es habitual. De todos modos, existe un margen en esta operación, ya que el protagonista no tiene pasaporte comunitario para venderlo en un monto más elevado como ocurrió en otros casos.

Acelerar los tiempos

Se habló de Roma, también de Lyon y se especula con alguna posibilidad de Italia. El representante de Montiel maneja algunas ofertas del exterior y desde el lado del jugador buscan llegar a una pronta definición.

Montiel, de 24 años, considera que es el momento de dar el paso hacia Europa y la fecha límite en River sería el final de la Copa Libertadores de América, en la que el Millonario debe remontar el martes que viene el 0-3 que sufrió en la ida ante Palmeiras.

Una cláusula millonaria

Si bien la intención de Montiel es no irse de River sin dejar plata, también es cierto que para que eso no suceda antes tendrá que renovar su vínculo (sería por un año más) y los tiempos se acortan.

Más allá de que la extensión hoy parece ser una formalidad para luego realizar una transferencia, mientras más tarde River en concretar el nuevo vínculo menos podrían ser las exigencias para una futura venta.

En cuanto más se acerque junio sin una resolución, menos sería la plata que pueda exigir el Millonario para desprenderse del futbolista. La cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, aunque seguramente muy lejos se estará de esa cifra cuando Montiel sea vendido.

El de Montiel no es el único caso

Como sucede con Montiel, hay otros dos futbolistas que también atraviesan una situación parecida y mantienen en vilo a Marcelo Gallardo y a todo el Millonario: Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré.

Tanto el mediocampista uruguayo como el delantero colombiano terminan su vínculo en junio y deben negociar su continuidad; y, al igual que Montiel, no parece haber avances al respecto.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre este tema?

En una conferencia de prensa que Gallardo hizo hace unas semanas, el técnico del Millonario se refirió a los casos de los tres jugadores: “Hasta ahora, las novedades que tengo al respecto son que son jugadores que están, por lo menos, en conversación de poder arreglar su situación. Si no hemos tenido novedades, es porque deben estar negociando y después veremos cómo se revuelve”.

“Tengo una relación particular con los futbolistas y creo que son tres con muchísimo futuro, están establecidos hace un tiempo y tienen proyección. Son tres futbolistas de mercado que, hasta ahora, no han cerrado su vínculo con el club para seguir, pero me parece que si hay buena disponibilidad de las dos partes podría eso generarse. Cuando tengamos información al respecto para dar, la daremos. Son situaciones personales cada una de ellas y estamos esperando que tengan buenas respuestas para ambas partes», expresó Gallardo.

