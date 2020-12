En homenaje a Julián Zini, amigos y vecinos realizaron un gran mural

Martín Contreras llevó adelante la idea original de Carmen Casco, ambos fueron vecinos y allegados al recordado paí. En el espacio plástico destacaron una frase que sintetizó la forma de vida que llevaba y pregonaba el cura cantor, con apoyo de todo el pueblo.

Martín Contreras es letrista, dibujante, se desempeña como profesor de materias artísticas, vive en Mercedes y es amigo de la familia de Julián Zini, pero sobre todo coincide con los ideales del bautizado “cura cantor”. Por ello colabora con comedores, tenía un merendero antes de la pandemia, e inculca ser solidario con el prójimo. Esta persona publicó en una red social, las fotos con la progresión de un mural en homenaje al paí, el cual realizó totalmente “ad honorem”.

Este medio se contactó con él para conocer en detalle cuáles fueron las instancias que lo llevaron a plasmar públicamente esta distinción. Nos comentó que es amigo de la familia del cura y tuvo la oportunidad de compartir muchas situaciones con él, entre ellas los viajes del conjunto Neike Chamigo. Contreras acompañaba al chofer Martín Benítez. Otro amigo suyo es dueño de la casa en la que se pintó el mural; la madre de este veía siempre pasar a Julián por esa esquina.

La señora Carmen Casco es la madre de ese amigo quien tuvo la idea,“es una persona de perfil muy bajo pero yo le doy el crédito a ella”, se sinceró Martín. “Ella se comunicó conmigo a través de un mensaje y la llamé. Me comentó que quería hacer un mural y mientras conversábamos yo dibujaba en un papel, al rato fui a su casa”, expresó. Enseguida le mostró lo que había bosquejado y ella coincidió con lo que vio en ese papel.

Al principio sólo una frase sería el elemento central de la muralla; sin embargo, se fueron sumando otros como el rostro del cura. Martín percibió cierta dificultad que luego de buscar una buena imagen e investigar con qué atuendos el cura aparecía en sus actuaciones, pudo salvar. Al respecto dijo: “Dibujar un rostro no es nada sencillo y que no se parezca a la persona homenajeada no queda bien”. Entonces, además de la famosa frase de autoría del paí: “El que sirve a sus hermanos, el que sabe compartir, el que siempre da la mano, ese sí será feliz”, se sumó luego una dedicatoria de los vecinos. “Julián pasaba todos los días por esa esquina para ir a San Cayetano, su capilla”, señaló Martín, puesto que el mural está ubicado en una esquina sobre la calle Aromito y para hacer referencia a la misma, se eligió el primer verso de Leyenda de Itá Hasé. Pasaron los días y el hacedor del muro no se animaba a pintar su rostro, hasta que un día se levantó y se puso a escuchar música del padre, en referencia a ello sostuvo: “Creo mucho en las presencias y en el apoyo espiritual y sentí que él me decía “es hora de que pintes”, alcé mis cosas, fui y terminé”.

Contreras explicó que no se animaba a hacer la cara, porque quería retratarlo junto a las prendas que llevaba usualmente a las actuaciones: una boina marrón de hilo y una estola de colores. “Me informé bastante antes de comenzar a pintar, hablé con los allegados a él. Busqué imágenes y elegí una muy nítida. Cuando me di cuenta ya se veía que era él”, especificó. En realidad no sabe cuántas horas ocupó en total, sólo sabe que al finalizar la jornada ya se notaba que era Julián.

En esas horas sintió una mezcla de emocionesy sensaciones extrañas para él. “La gente pasaba, miraba y se emocionaba cuando apenas aparecía el rostro –la mirada y parte de la boina- me felicitaban y todavía no se veía casi nada”, destacó. Después sintió la satisfacción del trabajo terminado.

Al final de la nota agradeció a la familia del cura por la confianza en su trabajo, a la gente del barrio que le brindó en todo momento su apoyo, pero recalcó que la iniciativa fue de Carmen Casco y los vecinos que colaboraron, además del municipio que dejó en condiciones la pared y donó las pinturas.

