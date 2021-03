En Goya, un adolescente con Covid fue a los festejos del “último primer día”

“Es una locura y nos enoja mucho. Hay una irresponsabilidad absoluta, no de los jóvenes pero sí de los padres que permitieron esto”, expresó el doctor Raúl Martínez, Director del Hospital de Goya, al confirmar que el brote de casos de covid 19 en Corrientes se propagó tras los festejos por “el último primer día” de estudiantes secundarios.

“Recién le decía a los medios de Goya que no hay que sorprenderse por los casos que podrían venir. Es una barbaridad lo que pasó”, dijo el doctor Raúl Martínez, en diálogo con La Dos, desde Goya.

El Director del Hospital local criticó con dureza “la irresponsabilidad de los padres que permitieron éstas fiestas denominadas ‘el último primer día’. Un chico estaba contagiado y fue a la fiesta. Es una barbaridad”

“La situación está complicada desde hace unos días, la veníamos controlando, pero el descontrol real ocurrió en los festejos por el ‘último primer día’. Un chico tenía positivo, él y varios otros estaban aislados y concurrieron a la fiesta. Esto causó un desastre”

“Fue una irresponsabilidad absoluta. Hay videos que muestran a las claras sobre la irresponsabilidad. No les entiendo a los adultos. Es una locura permitir que un chico con covid vaya a una fiesta. Fue una bomba. En otro momento se puede permitir algo, no es una locura, pero hoy estamos en una pandemia. Es una locura. No me entra en la cabeza”, dijo Martinez

“No sé cómo vamos a terminar hoy. Estamos haciendo testeos masivos, y hay muchos chicos en la cola porque estuvieron en esa fiesta”, alertó.

“Si no bajamos a fase 3 vamos a estar cerca. En principio la idea es restringir la modalidad lo que más se pueda. Si a eso hay que ponerle nombre se le pone, pero si puede haber actividades sin perjudicar toda la economía es otra cosa”, sostuvo Martínez

