En Goya tambien cerraron carreras docentes de un Instituto Superior

Docentes y alumnos del ISFD Goya dieron a conocer su malestar por el cierre de varias carreras terciarias. Se repite la situación de Paso de los Libres, y amenazan con movilizarse.

Una sorpresiva noticia que impactó muy fuerte entre docentes y el alumnado del Instituto Superior Goya se conoció en la tarde del último lunes. El rector del ISG, doctor Daniel Lesteime, comunicó ese día que se cerrarían tres carreras: el profesorado en Educación Inicial, el profesorado en Historia y la Tecnicatura de Bromatología.

Así lo hicieron saber en el programa «Haciendo camino» de Radio Power los profesores Andrea Aguirre, Gabriel Gonnet, Lisa Monje y Alejandra Giordano. «Es una decisión muy arbitraria», expresaron los docentes sobre la medida tomada por el Ministerio de Educación de la Provincia. Y remarcaron que «le están quitando el derecho a estudiar a muchos jóvenes de Goya y localidades vecinas».

«Se abrirían otras carreras, pero todavía no están aseguradas», dijeron los entrevistados.

Sobre el porqué de esta medida Gonet expresó: «están planteando algunos argumentos que consideramos totalmente falaces, ya que plantean la saturación de vacantes en las escuelas».

«En Goya no existe tal saturación. Tenemos los números claros. Hay 70 vacantes en la ciudad, profesoras del Nivel Inicial pero no todas acceden al sistema ya que las llaman y no se presentan, por distintas razones», sostuvo el docente.

Y respecto del Profesorado en Historia, (es Coordinador de la carrera) indicó que, de todos los egresados, hay un 20 % que no accedió al mercado laboral, y no porque no hayan tenido ofertas sino por como funciona el trabajo docente en la Provincia de Corrientes.

«El Gobierno se toma entre seis meses y un año antes de empezar a pagar el sueldo y no todos pueden sustentarse ese periodo trabajando y sin cobrar», dejó en claro.

Comentó que, en el Colegio Torrent, hay cursos «de 50 alumnos, es imposible de trabajar así. No es que faltan vacantes, sino que no se abren nuevas divisiones o no se crean nuevas escuelas de acuerdo a la necesidad que hay en la zona», lamentó. Y dijo que lo mismo pasa con los jardines de infantes «que están reclamando permanentemente salas de 4 años y no hay, no se crean», manifestó.

