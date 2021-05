En Corrientes: Patricia Bullrich volvió a criticar a Estela Regidor

La presidenta del PRO y ex ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al llegar a Corrientes habló con la prensa sobre su relación con el gobernador Valdés y expresó que “tengo una buena relación con él, me gusta mucho como gobierna Corrientes”.

Además, se refirió a la posible sanción a la diputada Estela Regidor y los audios que se hicieron públicos, y manifestó que “a mí me parece que sí, que la mesa de Juntos por el Cambio que todo aquel que no tiene una conducta ética adecuada a los parámetros, lo tiene que hacer”.

A su vez, de la relación que tiene con el gobernador Gustavo Valdés, la presidenta del PRO afirmó que “tengo una buena relación con él, me gusta mucho como gobierna Corrientes, prioriza cuidar a la gente, estar en cada problema, no parar la provincia”. Y por último, Bullrich enfatizó que “vengo a apoyar al PRO, a su nueva conducción”.

