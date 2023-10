En Corrientes, el asado por el Día de la Madre puede costar entre $8.600 y $ 28.000

Los precios varían según la calidad y el comercio donde se compren los ingredientes para una cantidad estimada de seis comensales. La demanda por ahora es baja y hay pocas expectativas de repunte. En promedio, se debe invertir $14.350 para agasajar a «la reina de la casa».

El asado, uno de los platos más representativos y populares de la gastronomía argentina, es siempre un foco de atención en torno al precio de la carne y las subas constantes, sobre todo a días de ser una de las opciones preferidas por los correntinos para la mesa en el Día de la Madre.

De un relevamiento realizado ayer por diario época, se desprende que se requiere una inversión promedio de $14.352 para contar con los cortes cárnicos esenciales. Tres carnicerías y dos supermercados formaron parte de un sondeo para obtener un panorama de precios por kilogramo de los cortes y embutidos esenciales para el plato: costilla (dos kilos y medio), vacío (1 kilo), chorizo (1 kilo) y morcilla (500 gramos), cantidades estimadas para un total de seis comensales.

En carnicería Lucena, del Mercado de Productos Frescos del barrio Sur, se podía conseguir la costilla y el vacío de vaca a $1.800 y $2.300 y los mismos cortes de novillo llegaban a $2.200 a $2.600, respectivamente. Mientras que el chorizo y la morcilla cotizaban a $1.200. Para esta opción se necesitaban $8.600 para la calidad más baja y $9.900 para la superior.

En el mismo predio, en carnicería Huguito, la costilla de novillo se mostraba en las pizarras a $3.200 y el vacío a $3.300, mientras que el chorizo se exhibía en una amplia gama de precios y calidades: $2.200, $2.400 y $3.300. Por último, la morcilla alcanzaba $1.300. Para este caso se requería como mínimo $14.150.

En cuanto a los supermercados es otra historia. En una de las principales cadenas, propiedad de un empresario formoseño, se conseguía la costilla de novillo a $2.890 y la de novillito a $3.989. El vacío por la primera calidad cotizaba a $3.750 y por la calidad premium a $4.150. En tanto el chorizo se podía adquirir por $2.490 (especial con cerdo). Asimismo para la morcilla había que invertir $1.230, en su presentación más económica. Aquí se tiene que desembolsar $14.080 si se tiene en cuenta los cortes de novillo y para novillito $15.505.

En otro súper de la principal competencia, los valores eran mucho más picantes. El primer corte tenía un precio de $6.500 y el segundo a $5.100. Ambos por una calidad de novillo. El chorizo se ofrecía $4.900 y la morcilla a $3.600, los dos de marca Paladini. En este negocio se necesitaba invertir $28.050 para la mesa del domingo. Atento al sorprendente monto, desde el local aclararon que para el fin de semana habrá promociones que dejarán el kilo de vacío y novillo en un promedio de entre $3.000 y $3.200.

Por último, el sondeo no podía ignorar a La Reina, referente local de venta de carnes y panificados. La costilla y el vacío de novillo se veían en las pizarras a $2.100 por kilogramo. Mientras que en calidad ternera se podían conseguir a $3.100. Al mismo tiempo, el chorizo común llegaba a $1.650 y el especial $2.947. En el final de la lista se pudo observar una única calidad de morcilla a $2.185. Aquí los clientes debían contar con $10.092.50 para los cortes más económicos, y $14.439,50 para los más caros.

Bajas ventas

«Los precios no se mueven desde hace 45 días, pero pese a ello la demanda no repunta», aseguraron desde carnicería Lucena en el Mercado de Productos Frescos donde ayer el panorama era desolador. En tanto, en carnicería Huguito declararon que la última modificación fue el sábado. «Más no vamos a aumentar porque si no, no venderemos nada», acotaron con pocas expectativas.

Por Ale Duette, para diario época

