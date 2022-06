En AEA, el dueño de La Anónima bromeó con que “remarca precios todos los días” y Cristina Kirchner lo cruzó

En un panel de la jornada por los 20 años de la AEA, le preguntaron a Federico Braun qué hacía su empresa ante la inflación y respondió con un chiste. De inmediato, la vicepresidenta citó la humorada en Twitter: “Sinceramente… el dueño de una de las cadenas más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”.

En uno de los paneles del 20º aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), le preguntaron al dueño de los supermercados La Anónima, Federico Braun, qué hacía su empresa ante la inflación. “Remarca precios todos los días”, bromeó. Después, el también accionista del Grupo Financiero Galicia dejó de sonreír y sostuvo: “Decir que nosotros no somos formados de precios es una pequeña mentira. Somos formadores en parte, pero es ridículo hablar de controles de precios. Para nosotros, el principal problema son los impuestos, en comparación con el resto de países latinoamericanos”.

Lo que a Braun le causó gracia provocó una respuesta inmediata de Cristina Fernández de Kirchner. “SINCERAMENTE… Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”, citó la vicepresidenta por Twitter y colgó el video de Braun.

Braun también señaló que la Argentina es un “país casi fallido” que oscila y se mezcla entre “un sistema capitalista débil y un sistema socialista, con el Estado como dueño de los medios de producción”. En el mismo panel hablaron los dueños de Techint, Paolo Rocca, de la tecnológica Globant, Martín Migoya, y de inversiones energéticas y mineras, Carlos Miguens Bemberg. Precisamente, Miguens se quejó de los “antimineros” de Chubut por considerar que se oponen a lo que él define como “mayorías”.

En tanto, Migoya, que mudó su residencia fiscal a Uruguay en el gobierno de Alberto Fernández, reclamó en tiempos en que se discute el impuesto a la renta inesperada: “Dejen el arco quieto por un rato. Si no saben qué hacer, no nos empecinamos con que ahora hay que redistribuir esto. Dejen las cosas como están”. También defendió la meritocracia, un debate que se había instalado en la gestión de Mauricio Macri: “Parece que ahora el mérito no va más. Obvio que tiene que haber oportunidad pero sin mérito no hay nada. El mérito es la antítesis del populismo. Creo en el esfuerzo, en el mérito, en el trabajo, en el futuro de la Argentina”. Entonces el público de AEA ofreció el mayor aplauso de la jornada.

