Embarazadas rusas: la respuesta de la Embajada de Rusia a Migraciones por la figura de «falso turista»

Bajo la figura de “falso turista” Migraciones detuvo a seis mujeres embarazadas rusas que llegaron al país sin pasaje de regreso y dinero. Sin embargo, la Embajada de Rusia cuestionó la decisión del organismo dirigido por Florencia Carignano.

PERFIL habló con el jefe del consulado de la Embajada de Rusia en Argentina, Georgy Polin, al respecto quien consideró que “la figura del falso turista es una frase muy poco exacta”.

En ese sentido, recordó que existe un acuerdo no visado firmado entre Rusia y Argentina que “habilita a los ciudadanos países a ingresar a las respectivas naciones con su pasaporte y permanecer por 90 días sin fines comerciales, sin intención de radicarse”.

Con respecto a la gran llegada de mujeres rusas embarazadas a Argentina, el jefe del consulado de la Embajada de Rusia reconoció que existe una creciente, ya que “están llegando en grandes cantidades, entre 12 y 15 veces más que otros años”. “Estamos muy consientes de ello porque vienen a pedir el pasaporte ruso a la Embajada”, agregó.

El convenio y las críticas a Migraciones

El convenio que mencionó Polin fue firmado en 2009 entre ambas naciones bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Este tratado establecer que “los nacionales del Estado de una de las partes, titulares de pasaportes válidos, con excepción de los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, que habiliten el cruce de la frontera, podrán entrar, salir, pasar en tránsito y permanecer en el territorio del Estado de la otra parte sin visas por hasta 90 días (noventa) en cada periodo de ciento ochenta días a partir de la fecha de la primera entrada”.

“Para Rusia, eso comprende que una persona puede estar ese tiempo visitando a un familiar, recibiendo un curso breve de educación, realizando trabajo no remunerado como un voluntariado; es decir que no comprende fines turísticos exclusivamente”, manifestó Polin y remarcó: “De turismo no dice nada”.

En consecuencia, arremetió contra el organismo dirigido por Carignano al expresar: “No sabemos cuándo Argentina o Migraciones comenzó a tomarlo como algo exclusivamente turístico”. y agregó: “No sabemos cuál es la interpretación que se realiza sobre el convenio en la que entra el turismo de parto”. Por esto mismo, llamó a «mejorar estas herramientas legales», pero intentó no prestar declaraciones sobre el estado judicial de las seis mujeres detenidas y prefirió esperar una resolución de la Justicia.

A su vez, recordó que la legislación argentina es la que permite que cualquier niño nacido en el territorio nacional reciba automáticamente la ciudadanía, como también que “la ley argentina permite prórroga de estadía o cambio de categoría migratoria luego de que ya entró al territorio de país”.

