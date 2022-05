SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk smiles during a conversation with legendary game designer Todd Howard (not pictured) at the E3 gaming convention in Los Angeles, California, U.S., June 13, 2019. REUTERS/Mike Blake

Elon Musk frena la compra de Twitter y las acciones caen a la bolsa El fundador de Tesla anuncia que ha parado temporalmente la compra de la red hasta que no tenga información más detallada del porcentaje de cuentas falsas El fundador de Tesla, Elon Musk, ha anunciado que interrumpe la compra de Twitter hasta que se demuestre que los perfiles falsos y de mensajes basura representan menos de un 5% del total de usuarios. Así lo ha confirmado este viernes el mismo magnate sudafricano a través de la red, quien ha señalado en varias ocasiones que una de sus prioridades pasa para eliminar las cuentas que emiten mensajes de spam. La decisión llega después de que a finales de abril el multimillonario llegara a un acuerdo con los accionistas de la compañía para adquirir el 91% de la plataforma que no controlaba por unos 44.000 millones de dólares, más de 42.000 millones de euros al tipo de cambio actual. El anuncio, hecho antes del mediodía, ya ha comportado la reacción de los inversores. Las acciones de la compañía han caído alrededor de un 20% en los mercados antes de la apertura de la bolsa de Wall Street. La presencia de cuentas falsas y bots es lo que más preocupa Elon Musk sobre la red social. El fundador de Tesla cree que hay que convertir Twitter en una plataforma transparente y en que se pueda confiar.