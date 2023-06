Elecciones en Chaco: ganó Juntos por el Cambio

Escrutadas el 95,87% de las mesas, Juntos por el Cambio lidera la elección PASO de Chaco con el 42,66% % de los votos, El Frente Chaqueño de Jorge Capitanich obtiene el 36,87%.

La tercera fuerza en la provincia -frente CER que lidera Gustavo Martínez- obtiene el 8,85% de los votos.

La presidenta del Tribunal Electoral de Chaco, Emilia María Valle, informó este domingo que la elección provincial se desarrolló en paz y estimó que la participación fue del 52.

«Estimamos una participación aproximada de un 52%, igual porcentaje de las PASO de 2015, sin mayores datos de relevancia», dijo Valle. También descartó denuncias de partidos sobre incidentes o robo de boletas, pero confirmó algunas demoras por la ausencia de autoridades de mesa.

Las elecciones generales a la gobernación serán el domingo 17 de septiembre.

Capitanich, envuelto por el caso de Cecilia Strzyzowski, no hizo mención sobre el triunfo de Juntos por el Cambio y destacó haber sido el candidato más votado.

«Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias. Esta no ha sido la excepción», expresó el actual gobernador chaqueño en conferencia de prensa desde su búnker.

Y agregó: «Hemos sido la lista individual más votada respecto a los otros candidatos, superándolos por el doble. El resultado final, si se acumulan otras listas de Juntos por el Cambio, no sé cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios. Se dirimirá en las próximas horas».