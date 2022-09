Elecciones en Brasil: Jair Bolsonaro anunció que se retirará de la política si no logra la reelección

Lo confirmó el mandatario el lunes por la noche en un podcast con evangelistas. Hasta el momento, Lula Da Silva predomina en la intención de voto para las presidenciales que se desarrollarán el próximo 2 de octubre.

En una reciente aparición en un podcast con evangelistas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que en caso de no ser reelecto en las elecciones del próximo 2 de octubre se retirará de la política. A su vez, pidió disculpas por haberse burlado de las víctimas del COVID-19.

Según las encuestas, el principal candidato para quedarse con la presidencia es Lula Da Silva, con el 46 % de la intención de voto y una ventaja de 15 puntos sobre Bolsonaro, según un sondeo divulgado este lunes.

«Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré, porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad», sostuvo al canal evangelista de streaming Collab.

El presidente, del Partido Liberal, de 67 años, contó que no se siente «un salvador de la patria» tras dos horas de entrevistas, luego de que la TV Globo divulgara que Lula tiene chances de vencer en primera vuelta.

Asimismo, Bolsonaro descartó los discursos de amenazas de no aceptar el resultado electoral que viene repitiendo desde 2021, poniendo en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde 1998.

Bolsonaro decretó tres días de luto por la muerte de la Reina Isabel II

COMPARTIR