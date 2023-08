ELECCIONES 2023 El esperanzador análisis del Turco Asís sobre Massa de cara a octubre: «Si se pone firme»

El Turco Asís y un análisis esperanzador para Sergio Massa de cara a octubre. Qué dijo el analista político sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria.

El Turco Asís analizó los resultados que arrojaron las PASO 2023, en donde Javier Milei quedó como el ganador de la noche tras cosechar más del 30% de los votos a nivel nacional. En este sentido, el analista político también se expresó sobre Sergio Massa y el peronismo, lanzando una esperanzadora revelación en vistas a las Elecciones Generales del mes de octubre.

Teniendo en cuenta que Javier Milei cosechó el 30% de los votos, y que la fuerza de Unión por la Patria alcanzó el 27,3% entre los votos de Sergio Massa y Juan Grabois, el Turco Asís vaticinó que al peronismo no debería hacérsele cuesta arriba la elección en octubre.

«Se perdió sólo por un punto con el opositor que consideró sustancial. 28 a 27 es una diferencia miserable. Casi un empate técnico. Y Massa quedó apenas a 3 puntos del triunfador Milei, que tiene 30. Para el peronismo, si se pone firme en modo campaña, no es nada. Tortitas negras», manifestó el Turco Asís en el diario Entre Líneas. Por el momento, Sergio Massa no volvió a expresarse públicamente tras hablar desde el búnker de UP ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

