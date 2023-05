Qué medidas económicas propone Javier Milei

Una de las primeras grandes reformas que han sido parte de su bandera de campaña es la eliminación del Banco Central de la República Argentina, la liberación de todos los cepos cambiarios, eliminación de retenciones a las exportaciones y los derechos de importación.

Además, apuesta por un fuerte recorte en el gasto público del estado, con reformas tributarias que bajen impuesto y también cambios en las leyes labores para que se elimine la indemnización de los despidos sin causa, que sea reemplazado por un seguro de desempleo.

Por otro lado, apuesta por “recortar el gasto de jubilaciones y pensiones” a través de un “sistema de capitalización privado”. También buscará “privatización de las empresas públicas deficitarias” y un programa de retiros voluntarios de empleados públicos, con la reducción de ministerios a ocho como la “eliminación progresiva” de planes sociales.

Qué reformas piensa Javier Milei para el sistema de salud pública

El candidato liberal también se ha mostrado a favor de una reducción y achicamiento del gasto público en salud. Es por eso que busca “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”.

Esto lo buscará a través de pactar honorarios entre los pacientes y profesionales médicos, en conjunto con la “creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”.

Las reformas educativas de Javier Milei en Educación

Otra de las medidas que fueron conocidas a partir de las entrevistas que ha dado, el candidato de La Libertad Avanza señaló que busca un “sistema de vouchers cheque educativo”. Esto consiste en suprimir la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria.

“El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, expresó Milei sobre su propuesta.

Y luego agregó: “Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”

Otras medidas de Javier Milei: en contra de la ESI, el aborto y a favor de las armas

En ese sentido, en las escuelas, Milei buscará eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas, dejando de que sean obligatorias. De esta manera, buscará que la instrucción de esto quede en manos de las familias.

Además, junto a Victoria Villarruel se mostró a favor de defender el “niño por nacer” desde su concepción, advirtiendo que buscarán derogar la ley de aborto legal.

En tanto, desde sus dichos buscará facilitar el acceso a la libre portación de armas, impulsará la construcción de cárceles con sistemas de gestión público-privadas, la reducción de la edad de imputabilidad y “tolerancia cero contra la delincuencia”.

