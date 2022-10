Elecciones 2022. Qué conclusiones sacar de las elecciones en Brasil para enfrentar a Bolsonaro

La experiencia de las alianzas de Lula con la derecha y los empresarios fue puesta a prueba por las propias elecciones y terminaron fortaleciendo al ultraderechista Bolsonaro.

Las elecciones del domingo terminaron dando el triunfo a Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, pero llevando la elección a la segunda vuelta. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió una ventaja de 5 millones de votos, en la proporción de 48,4% contra 43,2%.

El actual presidente, Jair Bolsonaro, obtuvo más de 51 millones de votos y entrará en la segunda vuelta con un margen mucho mayor al esperado. También mejoró su posición en el Congreso y sus aliados ganaron varias gobernaciones (Claudio Castro en Río de Janeiro y Romeu Zema en Minas Gerais; Tarcísio Freitas y Onyx Lorenzoni lideran la elección de cara a la segunda vuelta en San Pablo y Rio Grande del Sur).

Bolsonaro y sus aliados buscarán tomar una nueva posición, desde el Congreso y los gobiernos estatales, para atacar a los trabajadores, las mujeres, los negros y las personas LGBT. Esto confirma, por si quedaba alguna duda, que el «bolsonarismo» no es un fenómeno pasajero en la política brasileña. El escenario es el de un país mucho más a la derecha de lo esperado.

Lula celebró su resultado en la primera vuelta diciendo que «ganará las elecciones y que esto es sólo una prórroga». El tono era malhumorado y poco entusiasta. Fue una victoria más ajustada de lo que anunciaban las encuestas. La preparación para la segunda vuelta se dará con un Bolsonaro fortalecido y con una política del PT que ayudó a crear un clima más de derecha en el país.

Un país más a la derecha

De hecho, además de ser un movimiento con presencia en las calles, el «bolsonarismo» demostró ser una tendencia constante en la superestructura política. Absorbió la base social de partidos tradicionales PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) y MDB (Movimiento Democrático Brasileño), debilitados o incluso liquidados, en el caso del primero. El PSDB sufrió una dura derrota especialmente en el interior del estado de San Pablo frente a los candidatos de Bolsonaro: la victoria de Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista a la gobernación del Estado donde el PSDB gobernaba hace décadas, fue un símbolo de ese desenlace. Otros ejemplos son los de Ibaneis Rocha en el Distrito Federal, Cláudio Castro en Río de Janeiro y Ratinho Jr. en Paraná: gobernadores bolsonaristas que ganaron en primera vuelta.

El bolsonarismo logró resultados importantes en el Congreso. Marcos Pontes, exministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Bolsonaro, fue elegido senador por San Pablo, uniéndose a otros que triunfaron en la contienda. El exministro de Justicia Sergio Moro, figura destacada del Lava Jato, consiguió una banca en Paraná; la exministra de Agricultura, Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul; y la exministra y pastora evangélica Damares Alves, en el Distrito Federal. El vicepresidente, el general Hamilton Mourão, ganó en Río Grande del Sur. En total, con los seis nuevos escaños ganados en el Senado, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro es el que más crece en su presencia parlamentaria este año, con 13 escaños; puede perder el puesto de primer grupo parlamentario si se produce la fusión de União Brasil con el PP (el nuevo partido llegaría a 16 senadores). El PT conservaría la quinta bancada más grande del Senado, pasando de siete a nueve senadores. El MDB baja de 13 a 10 senadores, y el gran perdedor es el PSDB, que tiene 4 senadores. El movimiento en la cámara alta es el mismo a nivel nacional: la extrema derecha bolsonarista absorbe la base social de la vieja derecha tradicional del MDB y del PSDB.

En la Cámara de Diputados, el PL de Jair Bolsonaro ganó al menos 23 diputados, llegando a 99, y se convirtió en la bancada más grande en la Cámara de los últimos 24 años, cuando el ex PFL llegó a obtener 106 parlamentarios en la reelección del expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), en 1998. El Partido Popular (PP) del presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, pierde diputados en manos del PL bolsonarista.

El PT también aumenta su bancada , de los 56 a los 76 actuales. Le sigue la coalición formada por PT, PV y PC de Brasil, con 80 diputados en total, 12 más que la actual bancada. El PSOL (que se disolvió en la campaña de Lula-Alckmin) y Rede Sustentabilidade (de Marina Silva) también vio aumentar su fuerza, pero en el marco del giro a la derecha del PSOL, sumándose a un partido burgués e integrándose más a el régimen; así consiguieron llegar a los 14 diputados con Boulos siendo el segundo diputado nacional más votado en el país.

Hay un fortalecimiento de la derecha en todos los cuadrantes del paramento, lo que traerá mayor inestabilidad a cualquier tipo de gobierno. Como dice Marcelo Godoy, aunque gane la fórmula Lula-Alckmin, su gobierno tendrá que convivir con un Congreso aún más a la derecha y con mayor presencia del «bolsonarismo» comparado con el 2018, cuando el jefe ultraderechista asumió la presidencia. El propio diario financiero británico Financial Times dice que «la bancada ruralista, de la biblia y la bala» de Bolsonaro llegaron para quedarse.

Esta relación de fuerzas, con un bolsonarismo fortalecido, calentará aún más el ambiente de gestos hacia el conservadurismo y más giros a derecha. De hecho Lula ya dijo que «va a buscar sus nuevos aliados y reunir más apoyo». Estos «aliados» buscados por el PT serán los que han sostenido todo el giro a la derecha en Brasil desde el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016. El régimen político está conquistando lo que quería, llevando a la candidatura de Lula hacia el «hemisferio derecho». Analistas como Gerson Camarotti u Otávio Guedes dicen que «las elecciones de 2018 aún no han terminado y que Lula debe entender el signo de las urnas». No hace falta saber portugués para entender que la gesticulación de la prensa es una señal para mover la política programática del PT aún más a la derecha, hacia el llamado «centro». Para Lula, la articulación va mucho más allá de los acuerdos con otros candidatos como Simone Tebet (4,2% dos votos) y Ciro Gomes (3%), tendrá que lidiar con gobernadores derechistas e intendentes que en sus ciudades apuestan a impulsar al «bolsonarismo».

No está de más recordar que la candidatura de Lula y el PT fue resucitada del ostracismo por el guante del mismo régimen político que había encarcelado al expresidente en 2018, con el objetivo de relegitimar y restaurar la figura debilitada del sistema político brasileño. Como parte de esta operación política, el PT incluyó en su seno al PSDB, fusionando las siglas de las dos fuerzas que habían polarizado la política durante el transcurso del antiguo régimen de 1988. En esa condición, ante la inestabilidad permanente que representa Bolsonaro, la candidatura de Lula es aún más sensible a los anhelos de los verdaderos factores de poder, que exigen del PT lo que siempre estuvo dispuesto a dar: la garantía de la gobernabilidad y la no reversión de las reformas contra derechos sociales que conquistaron los capitalistas en el ciclo 2016-2022. Ahora querrán compromisos aún más duros de que se podrán sus intereses por arriba de las necesidades más sentidas por la clase trabajadora y los pobres, y nombres que representen esto dentro del gobierno.

Elecciones en Brasil: Lula suma 48.16% y Bolsonaro 43.43%

COMPARTIR