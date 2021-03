El sorpresivo casamiento de Morla, en medio de la polémica por la muerte de Maradona

El abogado contraerá matrimonio con una estudiante de abogacía con quien sale hace un año.

Matías Morla se casará con su novia luego de un año de romance y el matrimonio puede beneficiarlo en un posible juicio sobre la causa de muerte de Diego Maradona.

“Ella fue a Europa a buscar el vestido de novia y él está en un momento en el que no esperarías que se vaya a casar, no porque no pueda, sino por el escándalo. Es la primicia de la semana y el que se casa es Matías Morla. A ella se la conoce como Zafic y estudia abogacía. Esta relación lleva un año, los hijos de él la quieren mucho y están muy establecidos al punto de que se van a casar”, contó Rodrigo Lussich en Intrusos. El abogado tiene dos hijos adolescentes de un matrimonio anterior, y otro bebé fruto de su relación posterior con la modelo Florencia Wendel.

Si en la causa se usa el Código procesal penal de la Nación, en su artículo 178, la mujer del abogado no podrá declarar en su contra. «Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado», reza la ley. Lo mismo asegura el Código procesal penal de la provincia de Buenos Aires en su artículo 234.

Por ahora, Morla no fue imputado en la causa por la muerte de Diego, aunque tiene acceso al expediente porque representa a las hermanas del Diez como querellantes. Este martes, además, se conoció un audio de Leopoldo Luque con Vanesa Morla, la hermana del abogado, en el que ella le pide «un vuelto» de su sueldo al médico, que acepta darle 20 mil pesos por el cobro de 200 mil.

