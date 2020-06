El Sauzalito: Maestra rural wichí contagiada de coronavirus exige que funcionarios den la cara

Así le comentó a Radio Dos Alicia Molina, una maestra wichí de una escuela rural de la localidad de El Sauzalito (Chaco), una de las 22 personas, junto a su esposo, contagiadas de coronavirus después de lo que fue la visita de funcionarios nacionales. “Los funcionarios irresponsables tienen que dar la cara así como vinieron a dejar este desastre y a tirarnos esta m*** que trajeron ellos”, exhortó la joven.

Alicia Molina, de 31 años, es mamá de dos nenas, de 17 y 3 años, también maestra de una escuela rural de El Sauzalito y es esposa de un efectivo policial que también está contagiado y aislado con 10 compañeros en la comisaría de esa ciudad.-

Aliciia Molina

“Soy docente de una escuela rural y mi marido es policía. Él se contagió trabajando y como no sabíamos nada del virus éste que estaba en nuestro pueblo él iba y venía de trabajar a casa y así nos contagiamos”, comenzó el relato la mujer.-

Alicia señaló que todo pasó rápido: “Pasó de golpe, muy rápido. Y estamos acá en la lucha, lejos de mi esposo, pero nos estamos dando fuerza”.-

“El subcomisario muerto (Pogonza) era compañero de trabajo de mi esposo y con él están 10 contagiados y aislados en la comisaría de El Sauzalito. Pero uno un suboficial, de apellido Arias, fue derivado a otro hospital pero nos contaron hoy que está bien”, prosiguió la docente con su relato.-

Y ante la pregunta de cómo se contagió Alicia nos contó “Él vive con nosotros, por su marido, él se iba a trabajar y cuando vinieron estos funcionarios a El Sauzalito él se contagió, lamentablemente, a pesar de todo”.-

“Con mi marido tenemos dos nenas, una de 17 y otra de 3 años. Estoy aislada de mis hijas pero no sabemos aun de

El ingreso a El Sauzalito

ellas todavía porque no les hicieron el. Estoy en mi casa aislada porque el hospital no cuenta con lo necesario para esta enfermedad”, añadió.-

Sobre los síntomas la joven madre dijo: “Respecto a la enfermedad perdí el gusto y el olfato pero gracias a Dios estamos bien. Nosotros somos creyentes y confiamos mucho en Dios y vamos a salir adelante. No tuve fiebre y gracias a Dios mis chicas no tuvieron nada”.-

Le preguntamos a Alicia que le dijo a ella los médicos: “No. Los médicos no me dijeron nada. Hoy a la mañana vino una ambulancia, una viejita que tenemos en el pueblo, con enfermeros que me preguntaron si estaba bien, si alguien venía a hacerme los mandados, si venía la asistencia social o alguien pero yo le dije que nadie nos está asistiendo”.-

Alicia nos contó también que ella pertenece a la etnia wichí y que hasta el momento no hay otros que estén contagiados de esta enfermedad.-

El momento de la visita de los funcionarios nacionales

“Hicimos en la cuarentena un esfuerzo grandísimo antes que vengan estos funcionarios irresponsables. Estábamos tan tranquilos, tan bien cuidados en este pueblo”, expresó la joven wichí sobre cómo se habían cuidado en ese pueblo durante la cuarentena.-

Alicia no tuvo empacho en decir que fue una burla de los funcionarios a la gente de El Sauzalito: “Fue una burla total al sistema de salud, al sistema policial, que con tanto trabajo realizaban los controles y de un día para el otro nos dejaron esto. La verdad estoy decepcionada de los funcionarios estos”.-

“Acá en este hospital no tenemos, ni contamos, con oxígeno, que eso tiene que haber en el hospital pero no tiene nada, nada de nada. La gente del pueblo le dona al personal de salud lo que sea máscara y algunas cosas de protección. Gracias a Dios tenemos gente en el pueblo muy solidaria y ellos (por los funcionarios) no fueron capaces, por lo menos, de pedir perdón o algo. Pero no. Ellos salieron a desmentir, a hacerse las víctimas y no es así. Ellos tienen que hacerse cargo, tienen que venir a ver, por lo menos, por nosotros”, insistió.-

En lo que tiene que ver al sistema de salud y si mejoró después de conocerse los casos en El Sauzalito, Alicia dijo:

E mensaje de Luci y su alegría

“Estamos como estábamos nomás. Hoy vinieron unos enfermeros con frío, se bajaron de una ambulancia viejita, que apenas anda, que tenemos en el pueblo. La verdad que me dio tanta pena, tanta bronca al mismo tiempo por esta gente que no nos da respuestas, que no nos mandan nada. Que yo sepa hasta ahora no nos trajeron nada. Solo por teléfono y dicen que están por el seguimiento y todas las veces les digo que nadie nos viene a ver ni a preguntar si necesitamos algo”.-

“Yo no voy a salir, no quiero. Yo no voy a salir porque no quiero que nadie más se contagie. Así que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo los que estamos contagiados y aislados. Es una pena que esté pasando pero vamos a salir adelante. Este pueblo tiene mucha fe y vamos a salir adelante”, se mostró optimista Alicia.-

En toda esta pálida que está viviendo Alicia nos comentó acerca de esa alegría que le dio su hermana el pasado viernes al mediodía: “Eso sí que levantó el ánimo. La verdad me dio muchas ganas de estar ahí con ella así que tenemos que estar bien para poder abrazarla, mimarla y estar con el bebé”.-

El photoshop donde se explica el porqué el nombre a su sobrino

“El viernes a la mañana le internaron a mi hermana y no sabía nada porque no podía salir. Ella es mamá soltera, tiene 16 años. Me enteré a través de un mensaje con la foto del bebé y me dice ‘Mirá Aly, ese es tu sobrinito. Es un varón y espero que vos y tu marido le pongan el nombre’. Ahí hablé con mi marido y elegimos el nombre. Me tiró la idea de que elija de alguien que hay en este pueblo que le podamos poner y ahí ya le dije dos nombres en memoria de los dos héroes del Chaco: Miguel Eugenio (Miguel por el Dr Miguel Duré y Eugenio por el subcomisario Eugenio Pogonza). Contenta quedó mi hermana”, contó sobre el porqué del nombre de su sobrino.

Le pedimos a Alicia que le diera un mensaje a la gente y a los funcionarios. A la gente le dijo que ‘se cuiden porque

Luci, su hermana, y su sobrino Miguel Eugenio

son muy feos los síntomas que tiene esta enfermedad’ Y a los funcionarios les dijo lo siguiente: “A los funcionarios políticos irresponsables que tiene el Chaco que pongan la cara así como vinieron a dejarnos este desastre acá, a tirarnos esta m*** que trajeron ellos, que vengan y que den en la cara y equipen este hospital porque ahora somos 20 y no sé cuánto más van a salir ahora en el próximo hisopado qué hicieron. Por favor que tengan eso por lo menos: atiendan al hospital y a los enfermeros porque yo tengo un hermano que es enfermero y no tienen nada. Eso nomás”.-