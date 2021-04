El Presidente anunció un bono de $ 6.500 durante tres meses para el personal de salud

El presidente Alberto Fernández anunció que «en los próximos tres meses el personal de salud recibirá un bono mensual de 6.500 pesos», al tiempo que destacó que valora «la salud pública» y que se incluyeron 100.000 trabajadores que se beneficiarán de ese bono y que no estaban incluidos en el 2020.

Así lo expresó al encabezar un acto en el que anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para reeforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19.

De este modo, el bono alcanzará a 740.000 trabajadores del sistema de salud para compensarlos por «el mayor esfuerzo» que les demandará la segunda ola de la pandemia de coronavirus en todo el país.

«Hoy estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y también anunciamos que durante los próximos tres meses al personal de la salud les vamos a sumar a sus ingresos la suma de $ 6.500 mensuales. Un bono que les ayude a sobrellevar en los meses venideros un mayor esfuerzo. Serán 740 mil personas del sistema de salud las que van a recibir este bono», indicó el primer mandatario mientras encabezaba un acto en el Museo Casa Rosada.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Salud, Carla Vizzotti, en tanto que también participaron de forma virtual los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Neuquén, Omar Gutiérrez.

El Presidente remarcó que el Gobierno nacional seguirá trabajando para «conseguir las vacunas» y subrayó que «se ha puesto de moda esto de decir que no hay vacunas».

«En el mundo no hay vacunas. Pero tengo la tranquilidad de decir que somos de los pocos países en el mundo que sigue recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos», resaltó.

«Hemos recibido menos vacunas de las que deseábamos, pero mucho más de las que se pueden recibir en el mundo. Los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Vamos a seguir consiguiendo vacunas y pedirle a todos que nos ayuden, que no hagan política con la pandemia. La pandemia tiene que ver con la salud de la gente, no con una elección ni con serle simpático al electorado», manifestó el mandatario.

