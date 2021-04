El presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus

«Nos entristece escuchar esto. Sputnik V es un 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!», tuiteó el Instituto Gamaleya en respuesta al anuncio de Alberto.

Fernández informó este sábado que dio positivo por coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado por indicación de su médico.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el Presidente dijo que se encuentra «físicamente bien» y que se sometió al testeo tras presentar un registro de 37.3 grados de fiebre y un dolor de cabeza.

«Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal», añadió.

«Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo», aseveró el mandatario.

No obstante, remarcó que se encuentra «físicamente bien» y «bien de ánimo», y agradeció las «muchas muestras de afecto» que recibió este viernes, en el día de su cumpleaños.

«Aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento», aseveró.

Por último, en el hilo de mensajes que publicó en Twitter unos minutos pasada la medianoche, el mandatario agregó: «Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos».

El jefe de Estado había recibido el pasado 21 de enero la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Alberto Fernández en C5N: «Vamos a tomar medidas para reducir la circulación»

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021