El Posadas dará a conocer esta tarde la lista de vacunados

Después de una larga reunión con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la reemplazante de Ginés González García anunció su primera medida para transparentar el proceso de inoculación después de la renuncia de su antecesor por la noticia de que hubo vacunados de privilegio.

La reunión empezó a las 9:30 y fue larga. La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, tuvo un encuentro de trabajo con el jefe de Gabinete para compartir los dos ejes con los que piensa encarar su gestión después de la salida de Ginés González García del ministerio por la existencia de un vacunatorio donde se inoculó a un grupo de personas no porque les correspondiera, sino porque hicieron uso de un privilegio.

Vizzotti llevó a la reunión lo que había anticipado: una propuesta «de monitoreo, información periódica y recomendaciones sobre cómo vacunar a la población estratégica«, esto es, sobre cómo serán incluidos en el cronograma de inmunización los funcionarios de gobierno, tema que necesitará de una atención y comunicación especial tras el caso de los allegados al gobierno que accedieron anticipadamente a la Sputnik.

Y, también, un plan para seguir la trazabilidad de la vacuna. Esto es, qué pasa con cada una de las dosis una vez que llegan a la Argentina.

Después de la reunión, en el Patio de las Palmeras, la ministra anunció su primera medida: «Instruí al Hospital Posadas que informe en las próximas horas toda la lista de turnos otorgados«.

Es su primer intento para hacer control de daños sobre la información ya pública de que en el ministerio de Salud y en ese hospital existió un grupo de personas que se vacunó por amiguismo y no porque le tocara el turno.

Frente a una pandemia en la que la vacuna es un bien escaso, el presidente Alberto Fernández, cuando se enteró de la práctica, decidió perdirle la renuncia al ministro de Salud Ginés González García a pesar del cariño que le tiene y a los méritos que le reconoce en el manejo de esta pandemia. De hecho, el domingo antes de partir a México, el Presidente volvió a tuitear lo que piensa sobre el tema.

Este diario pudo saber que el Posadas dará a conocer la lista en la tarde de este lunes.

«Desde el Ministerio de Salud vamos a fortalecer la transparencia porque nosotros tenemos la trazabilidad de las vacunas, tenemos el sistema de quién se vacuna y no se vacuna, y tenemos también la posibilidad de fortalecer eso a través de un mecanismo mucho más específico y más concreto y, claramente, difundirlo regularmente porque es un tema de mucha sensibilidad», sostuvo Vizzotti.

En declaraciones a la FM Radio con Vos al finalizar la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en Casa de Gobierno, Vizzotti aseguró que continuar la gestión de Ginés González García es de gran «responsabilidad» para ella y su equipo y destacó que «no está en duda» su gestión.

«Seguir la gestión de Ginés es la mayor responsabilidad para nosotros porque entendemos que no está en duda la gestión de Salud con Ginés a la cabeza sino que fue una situación puntual que él asumió la responsabilidad y, por eso, tuvo que dejar el Ministerio», dijo.

Al ser consultada sobre cómo quedó su relación con el exministro, Vizzotti señaló: «Hablamos cuando estaba yendo a jurar y hablé ayer y voy a hablar toda la vida».

«Que el Presidente me haya dando la responsabilidad y la confianza me parece un signo muy grande de esta mirada que tenemos nosotros que estamos trabajando para fortalecer lo que haya que fortalecer y seguir con los proyectos que inició Ginés no solo en la pandemia sino en la salud pública», agregó.

Sobre la situación que derivó en la salida de González García, Vizzotti apuntó: «Fue un error y se tomaron las medidas pertinentes».

P12

