El petróleo sube otro 20% luego de las amenazas de Trump a Irán

La tensión en el estrecho de Ormuz ayuda a estabilizar el precio del barril en USD 20 y reduce la brecha entre el Brent y el WTI.

Una nueva intervención de Donald Trump ayudó a la normalización de los precios del petróleo. Luego de anunciar la compra de 75 millones de barriles para solucionar los problemas de almacenamiento de las empresas y lanzar un paquete de rescate, ahora comenzó a elevar la tensión en Medio Oriente.

“He dado orden a la Marina de Estados Unidos de que derribe y destruya cualquier buque de guerra iraní si acosan a nuestros barcos en el mar”, informó vía Twitter.

La medida, que según Washington responde a meses ataques en el golfo Pérsico por parte del régimen persa, provocó una inmediata aceleración del repunte del crudo. El WTI subió un 21% para llegar a los 14 dólares el barril y así achicó la brecha con el Brent, que escaló a 20 dólares.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta petrolera del mundo y una de las más conflictivas ante cualquier incidente en la región. Sin ir más lejos, cuando un ataque de drones que muchos vincularon a Irán disparó contra la planta procesadora de Abqaiq en Arabia Saudita, los precios saltaron un 20%.

Algo similar sucedió cuando a principios de año una operación ordenada por Trump mató al poderoso jefe militar iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. En ese caso, el Brent llegó a tocar los 70 dólares el barril, nivel del cual no ha parado de bajar hasta los valores negativos registrados este lunes en el WTI.

No obstante, esta mejora no significa que la situación no siga siendo preocupante. De acuerdo al último reporte de la Agencia Internacional de Energía, los niveles de stock están creciendo más rápido de lo pensado y si bien se espera que la flexibilización de la cuarentena en Europa va a traer aparejado una mayor demanda, es probable que tarde varios meses en manifestarse por la cantidad de crudo almacenado.