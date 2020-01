View this post on Instagram

#ElImpenetrable #Yaguarundi #Imagenes El Parque Nacional El Impenetrable dio a conocer imágenes del yaguarundí, un extraño felino que habita la zona. Este singular habitante del Parque Nacional El Impenetrable es un hábil cazador de pequeños mamíferos y aves y si tenemos un poco de suerte, podremos verlo por los caminos del Parque. Más info en www.#Chacoenlineainforma.com