El Papa se vacunará la semana que viene y criticó el «negacionismo suicida»

No sé porqué algunos dicen ‘no, la vacuna es peligrosa’ pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo», resaltó Francisco.

El papa Francisco se vacunará la semana próxima contra el coronavirus y denunció el «negacionismo suicida» de los que se oponen a ese remedio contra la pandemia, al tiempo que consideró que «éticamente todo el mundo debería vacunarse».

«La semana que viene empezaremos a hacerlo. Ya tengo mi cita (para recibir la vacuna)», contó el ex arzobispo porteño a la cadena italiana Canale 5, y resaltó que «es una elección ética».

En declaraciones realizadas al canal de televisión italiano, en el marco de una entrevista que será transmitida este domingo, el papa denunció el «negacionismo suicida» de quienes no quieren vacunarse y de los que descreen de la pandemia de covid-19. Además, remarcó la importancia de tomar los recaudos para evitar contagios de coronavirus: «Estás jugando con tu salud, con tu vida, pero también estás jugando con las vidas de los demás». En otro fragmento de la nota, Francisco recordó una situación de su infancia: «Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomelitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna (…) Cuando llegó la vacuna la daban con azúcar». «Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello… vacunas que se daban a los niños», agregó. Y concluyó: «No sé porqué algunos dicen ‘no, la vacuna es peligrosa’ pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo». La semana pasada, la Ciudad del Vaticano había informado que esperaba recibir suficientes dosis de la vacuna para todos sus residentes y trabajadores para mediados de enero. Con sus 84 años, el papa Francisco forma parte de los grupos de riesgo en caso de contraer coronavirus. Página12

COMPARTIR