El Papa Francisco bautiza a 32 niños: Bautizar a un hijo es un acto de justicia

El Papa Francisco bautizó en el Vaticano a 32 bebés, 17 varones y 15 mujeres, este domingo 12 de enero, Fiesta del Bautismo del Señor.

Como es tradición, esta conmovedora ceremonia en la que participan familias de empleados vaticanos, se realizó en la Capilla Sixtina.

En esta ocasión, concelebraron con el Papa Francisco Mons. Georg Gänswein, prefecto de la Casa Pontificia y Mons. Fernando Vérgez Alzaga, secretario de la Gobernación del Vaticano.

En su breve homilía que pronunció de forma espontánea, el Santo Padre recordó a los padres que “así como Jesús fue a bautizarse, ustedes traen a sus hijos” y afirmó que “bautizar a un hijo es un acto de justicia para ustedes”.

En esta línea, el Papa explicó que el Bautismo es un acto de justicia porque “nosotros en el Bautismo le damos un tesoro, nosotros en el Bautismo le damos una promesa: el Espíritu Santo”.

Tras el Bautismo, Francisco destacó que “el niño sale del Bautismo con la fuerza del Espíritu Santo dentro” y añadió que el Espíritu Santo “lo defenderá, lo ayudará durante toda la vida”.

“Por eso es tan importante bautizarlos de niños, para que crezcan con la fuerza del Espíritu Santo”, advirtió el Papa.

Tras volver a decir “ustedes traen a sus hijos hoy con el Espíritu Santo”, el Pontífice recomendó a los padres y padrinos que “cuiden que crezcan con la luz, con la fuerza del Espíritu Santo” y puso como ejemplo “la catequesis, la ayuda, la educación, el ejemplo que ustedes darán en su casa”.

Además, el Santo Padre observó que “los niños no están acostumbrados a venir a la Sixtina, es la primera vez, no están acostumbrados a estar encerrados, en un ambiente un poco caliente, y no están acostumbrados a vestir así… para una fiesta tan bonita como hoy, y se sentirán incómodos en algún momento”.

En este sentido, Francisco dijo a los padres que “no se asusten, dejen llorar a los niños. Esto si, si tu niño llora o se queja, quizá es porque tiene demasiado calor, quítale algo, o porque tiene hambre, amamántalo aquí, si, siempre en paz”, exclamó.

Por último, el Papa repitió una idea que dijo el año pasado: “ellos tienen una dimensión coral, es suficiente que uno de el ‘La’ y comienzan todos y se hará el concierto ¿no? No se asusten. Es una bella predicación cuando llora un niño en la iglesia, es una bella predicación. Traten de que se sienta bien y vamos hacia adelante”.

“No se olviden: ustedes traen al Espíritu Santo dentro de los niños”, concluyó el Papa.

Con la Fiesta del Bautismo del Señor termina el Tiempo de Navidad.