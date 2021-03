El Papa en Qaraqosh: «Dios tiene la última palabra, no el terrorismo y la muerte»

En el marco de su viaje apostólico a Iraq, Francisco visitó a la sufrida comunidad cristiana de la ciudad de Qaraqosh con quienes rezó el Ángelus. En su discurso, el Santo Padre los alentó a «no desanimarse» en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que «Dios nunca defrauda» ya que Él tiene la última palabra y «no el terrorismo o la muerte». Además, el Papa confió a la Virgen María «el renacer de esta ciudad».

En la tercera jornada de su viaje apostólico a Iraq, tras haber rezado en la ciudad de Mosul por las víctimas de la guerra, el Papa Francisco visitó a la comunidad cristiana de Qaraqosh y rezó con ellos la oración mariana del Ángelus en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

Dios vence al pecado y a la muerte

Después de agradecer al Patriarca Ignace Youssif Younan por su saludo de bienvenida, así como a la señora Doha Sabah Abdallah y al padre Ammar Yako por compartir sus testimonios de fe en medio de un duro escenario de violencia; el Papa expresó su gratitud a Dios por haberle permitido vivir este encuentro:

«Mirándolos, veo la diversidad cultural y religiosa de la gente de Qaraqosh, y esto muestra parte de la belleza que vuestra región ofrece al futuro. Vuestra presencia aquí recuerda que la belleza no es monocromática, sino que resplandece por la variedad y las diferencias», dijo Francisco recordando también, «con mucha tristeza» los otros signos que se perciben en esta ciudad cristiana iraquí:

“Los signos del poder destructivo de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas cosas han sido destruidas. Y cuánto debe ser reconstruido. Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte”

La devastación se puede ver con los ojos de la fe

En este sentido, el Santo Padre subrayó que incluso ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra, se puede ver «con los ojos de la fe», el «triunfo de la vida sobre la muerte» y prueba de ello -continuó Francisco- «es el ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe que adoraron y alabaron a Dios en este lugar».

“La gran herencia espiritual que nos han dejado continúa viviendo en ustedes. Abracen esta herencia. Esta herencia es su fortaleza. Ahora es el momento de reconstruir y volver a empezar, encomendándose a la gracia de Dios, que guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos. ¡No están solos! Toda la Iglesia está con ustedes, por medio de la oración y la caridad concreta”

«Confíen en Dios que nunca defrauda»

De ahí que el Papa invitara a esta comunidad cristiana a perseverar «con firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su gracia».

La reconstrucción de la que habla el Pontífice, no solo se refiere a los edificios y estructuras físicas, sino que se trata también de reconstruir «los vínculos que unen comunidades y familias, jóvenes y ancianos».

Jóvenes y ancianos unidos por sus sueños

En alusión a las palabras del profeta que dice «Sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (cf. Jl 3,1), el Obispo de Roma señaló que cuando los ancianos y los jóvenes de un pueblo «se encuentran», los primeros «sueñan un futuro para los jóvenes»; y los segundos, «pueden recoger estos sueños y profetizar», es decir, llevarlos a cabo.

“Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, preservamos y trasmitimos los dones que Dios da. Miremos a nuestros hijos, sabiendo que heredarán no solo una tierra, una cultura y una tradición, sino también los frutos vivos de la fe que son las bendiciones de Dios sobre esta tierra. Los animo a no olvidar quiénes son y de dónde vienen, a custodiar los vínculos que los mantienen unidos y a custodiar sus raíces”

«No olviden que Jesús está a su lado»

En cuanto a los momentos en los que la fe puede vacilar, «cuando parece que Dios no ve y no actúa», como puede suceder en los días más oscuros de guerra, inseguridad o crisis debido a la actual pandemia sanitaria, el Papa exhortó a los presentes a no olvidar que Jesús está a su lado.