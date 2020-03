El mundo del chamamé llora a Ricardo Scófano: “Su virtud era no dejarte solo” y “nos enseñó el camino de cómo debemos ser”

En este sentido, Hugo Flores, destacó: “Estoy muy triste, esta vez no pudo salir de la situación de salud en la que estaba”. Además, recordó que Ricardo Scófano que nació el 9 de julio 1946, en la 1ª Sección Lomas, Departamento Bella Vista “venía del Cuarteto Santa Ana” y remarcó: “Cuando yo lo conocí tocaba con Ernesto Montiel, me habló para participar del Trio Corrientes y reemplacé por problemas de salud de Cacho Saucedo y recorrimos escenarios durante muchos años junto a Cacho Espíndola”

“Fue mi amigo hace 40 años, fue una persona muy seria, profesional y siempre me habló en mis inicios, su virtud era no dejarte solo”, remarcó el ex Imaguaré.

Por su parte, Jorge Suligoy, remarcó la personalidad de Ricardo Scófano y recordó una anécdota: “Es un ejemplo de vida y nos deja los valores humanos del género, de lo que significa ser chamamecero, una vez defendió a un colega porque lo criticaban por innovador, se levantó golpeó con su puño la mesa y todos se callaron, no permitía que nadie hable mal de un colega y nos enseñó el camino a cómo debemos ser, el Chamamé no es solo música, es un estilo de vida”.

Finalmente, el conductor de Nación Chamamecera en La Dos, citó a Julían Zini con el concepto señalando: “Son los que nos dieron alegrías, acompañaron en momentos tristes, Scófano era como el abuelo de mis hijos y es un prócer del Chamamé, un hombre formado y exageradamente prolijo”. “Es uno de los padres del Chamamé, hemos perdido un patriarca del género y hemos ganado un grande para el chamamé”, concluyó.

Radio Dos