El Ministro de Educación de la Nación vuelve a Corrientes para inaugurar obras

Jaime Perczyk visitará Corrientes este martes por la mañana. Con su par provincial y el gobernador Valdés habilitarán un edificio escolar para el nivel inicial en el Piragini Niveyro.

Por tercera vez en los últimos seis meses, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, visitará la ciudad de Corrientes para desarrollar actividades oficiales. En este caso, el próximo martes por la mañana participará del acto de inauguración del edificio del JIN N° 25 «Avioncito de papel», ubicado en el predio de la Ruta Nacional 12, kilómetro 5, del barrio Piragini Niveyro.

Según se anunció ayer, en dicha ceremonia inaugural estarán el gobernador Gustavo Valdés y la ministra de Educación de la Provincia, Práxedes Ytatí López.

Las actividades comenzarán a las 10 con el corte de cinta a cargo de las autoridades presentes y posterior descubrimiento de placa.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la directora del Jardín de Infantes, Ana Mercedes Costadoni.

Posteriormente se entregarán simbólicamente tablets del programa «Mitaí Digital» a los alumnos del JIN 25, como también materiales educativos como libros de cuentos y juegos didácticos. También brindarán útiles, computadora e impresora para al JIN, la Escuela Primaria N°2, 606 y el colegio secundario del barrio Fernando Piragini Niveyro.

De acuerdo al programa, luego de la entrega de materiales, se escucharán palabras de la ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, y del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Finalmente pronunciará su discurso el gobernador Gustavo Valdés. A su término, recorrerán las nuevas instalaciones educativas.

Visitas anteriores

El ministro Perczyk estuvo en Corrientes el 1 de abril cuando se inauguró un polo educativo que congrega tres nuevos establecimientos y se firmó con el gobernador Valdés un convenio para la construcción de cuatro nuevas escuelas técnicas para implementar la Educación Profesional Secundaria.

«Esto es un esfuerzo de política educativa y económica financiera para fortalecer la educación técnico profesional», sostuvo el funcionario nacional en esa ocasión.

«Vivimos en un mundo en el que los trabajadores tienen más tiempo en el trabajo y el sistema educativo no puede mirar para otro lado. La educación no cambia la economía de un país pero puede colaborar para generar otras condiciones para la producción y para el trabajo», afirmó.

Asimismo, sostuvo que «las inversiones nacionales se tienen que reflejar en las 24 provincias que tiene nuestro país. Un país federal, es un país que tiene lo común que se repite en todas las provincias, y por eso la decisión de construir escuelas técnicas y entregar libros y netbooks a lo largo y ancho de nuestro territorio».

Por su parte, el Gobernador de Corrientes sostuvo que «hablar de educación nos permite ver el futuro claramente trazado en objetivos comunes para que el futuro no se nos escape y tengamos más jóvenes preparados» e instó a trabajar por la «educación pública y gratuita».

Más recientemente, el ministro Perczyk estuvo en la capital correntina el 1 de agosto, cuando el gobernador Gustavo Valdés lo recibió en Casa de Gobierno para suscribir el convenio de extensión horaria para las escuelas primarias, medida que alcanzó en una primera fase a más de 43.000 alumnos de 343 escuelas correntinas.

También se firmó la refacción y ampliación de tres escuelas técnicas de Capital. Valdés, en esa ocasión, sostuvo que estos acuerdos apuntan «a mejorar la educación que perdimos en tiempos difíciles», reconociendo la labor de los docentes correntinos durante los dos años de pandemia.

Massa convocó a tres ministros de Corrientes

