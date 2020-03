El miedo de Analía Franchín luego de haberse contagiado de dengue

Analía Franchín escuchó hablar de dengue pero jamás se imaginó que el mosquito transmisor podría picarla. Tomó los recaudos necesarios mientras estuvo en Buenos Aires pero en septiembre del año pasado tuvo que viajar a Miami y volvió a la Argentina con la enfermedad.

Según relató en Intrusos, comenzó a sentirse muy mal y fue a su médica de confianza, a quien le pidió que le hiciera todos los estudios necesarios para descartar algo de gravedad, como la mononucleosis.

“Sentía un dolor de cabeza terrible, como si me estuvieran apretando con una prensa. Tenía los ganglios muy inflamados y el malestar en el cuerpo era insoportable. Tenía que irme para Estados Unidos sí o sí y con el desastre del huracán Dorian estaba lleno de mosquitos. Es muy raro porque allá, como hay muchos pantanos, siempre fumigan”, recordó.

También reconoció que tenía los glóbulos blancos muy altos y que le dieron antibióticos, pero que los resultados para saber si tenía dengue tardaron entre 7 y 10 días. Lo que le generó alivio fue tomar mucho líquido y utilizar un casco de hielo que calma el dolor de cabeza.

“No me quedó ninguna secuela por suerte. Pero si van a mi auto verán que tengo repelente, porque me dijeron que si me pica de nuevo la cosa se complica. Eso es grave”, dijo con temor.

Para prevenir la proliferación y picadura del mosquito Aedes aegypti se recomienda eliminar, tapar o poner bajo techo los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de casa, como tanques, tachos, depósitos; destapar canaletas y desagües.