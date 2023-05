El mensaje de Juan Darthés tras ser absuelto en la causa por violación a Thelma Fardín

María Rosa Fugazot contó que el actor y su esposa se comunicaron con ella al conocerse el fallo favorable de la Justicia brasileña.

El sábado 13 de mayo, la Justicia de Brasil dictaminó que no había pruebas suficientes para condenar a Juan Darthés en la causa por violación iniciada por Thelma Fardín y declaró su absolución, lo que no significa que el actor sea inocente.

Quebrada tras el revés judicial, Thelma dio una conferencia de prensa y dejó en claro que se presentará ante las cortes internacionales. En tanto, Darthés respiró aliviado en San Pablo y empezó a comunicarse con quienes todo este tiempo le brindaron su apoyo. Entre esas personas, María Rosa Fugazot.

La actriz desde hace años defiende al actor acusado de abusar sexualmente de Thelma en el cuarto de un hotel en Nicaragua, cuando él tenía 45 años y ella tan solo 16, en medio de una gira con Patito Feo.

En diálogo con Mitre Live, Fugazot contó que supo del fallo favorable gracias a un mensaje que recibió de Darthés y de su pareja, María. «Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso y que me agradecían el cariño, me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo», dijo.

EL MENSAJE QUE DARTHÉS LE ENVIÓ A MARÍA ROSA FUGAZOT

«Yo no soy quién para juzgar, si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte», agregó la actriz.

«Me mandaron un audio por WhatsApp, me alegró que tenga un poco de paz y espero que las cosas se solucionen y vayan calmándose, me alegró escucharla a Maria porque ha pasado tan feos momentos y también por los chicos, porque para ellos debe haber sido muy duro».

Cristian U estalló contra Thelma Fardín cuando se enteró que tiene un puesto en el estado: «¿Por qué cobra de nosotros?»

¿Cómo lo escuchó al actor? «A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ´gracias por el cariño´», señaló. Y añadió: «Él es un hombre que manifiesta muy ampliamente todo pero esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho, yo no creo que vuelva a la Argentina».

«Es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera, no deja de ser una mancha muy grande y baldón muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor», cerró Fugazot sobre la posibilidad del regreso del actor que también estuvo enfrentado en la Justicia con Calu Rivero y Anita Co.

Fuente: Paparazzi

Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin en la Justicia de Brasil

COMPARTIR