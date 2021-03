El mapa de los cajeros de Bitcoin en Argentina: dónde está cada uno y cómo se usan

Los cajeros en criptomonedas y dólares se expanden por la Argentina. Cómo funcionan y cuál es la empresa que los trajo al país.

Cada vez son más los ahorristas argentinos que están virando hacia el mundo de las criptomonedas como alternativa para resguardar su valor. Si bien en los últimos tiempos ganaron fuerzas las «stablecoins» en el país; criptomonedas que tienen su valor atado al dólar u otro activo (lo que les permite mantener un valor de cotización estable), el Bitcoin sigue siendo el rey y la referencia más importante en el mercado de criptoactivos. La criptomoneda ahora se cotiza a más de US$ 58.000, no solo consolidándose en cinco cifras, sino sobreviviendo a una trampa alcista y separándose del mercado de valores en el proceso. Para algunos analistas, la criptomoneda se va a revalorizar considerablemente en lo que queda del año y podría llegar a un pico de US$ 70.000.

Ante este rally alcista, aparece una nueva oportunidad de adquirir criptomonedas en la Argentina. Se trata de una red de cajeros automáticos que trabajan no solo con criptomonedas sino también con dólares. La empresa Athena llegó a la Argentina el año pasado e instalaron nuevos cajeros electrónicos en el supermercado Walmart Constituyentes, de la Ciudad de Buenos Aires.

En este nuevo cajero se puede depositar desde un dólar y comprar su equivalente en criptomonedas. El mínimo de retiro es de US$ 100 y la cotización de las criptomonedas la maneja Athena en su sitio web. Además, los cajeros tienen su propia cotización de Bitcoin: de acuerdo con datos en tiempo real del sitio Coinmonitor, un BTC cotiza a $9.297.629 en la red Athena.

CÓMO FUNCIONAN LOS CAJEROS EN CRIPTOMONEDAS Y CUÁNTOS HAY EN LA ARGENTINA Actualmente, en la Argentina existen más de 12 cajeros BTC. Los cajeros operan con DNI y el celular. Primero, se verifica el número celular introduciéndolo al cajero y luego introduciendo el código que llegará por SMS. Luego, para comprar Bitcoins, se debe elegir entre escanear un código QR (recomendado), imprimir un Monedero Virtual en papel, o introducir la dirección del Monedero Virtual manualmente. Para quienes quieran retirar efectivo, la operatoria es similar. Se usa el monedero virtual del celular para escanear un código QR. Luego, se recibe un recibo con un código de canje. Aproximadamente 10 minutos después de que la transacción haya sido confirmada, si se confirma via SMS, se puede retirar el efectivo. Por último, se podrán operar solo hasta US$ 200 por mes bajo este sistema. Por el momento, solo pueden comprarse y venderse Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH) a cambio de dólares o pesos en este nuevo dispositivo. DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CAJEROS ATHENA PARA COMPRAR Y VENDER CRIPTOMONEDAS En Buenos Aires, pueden encontrarse cajeros Athenas en el Walmart de Avenida Constituyentes, en el Wlamart de San Fernando, en el Walmart de Alto Avellaneda, en el espacio Weiaut de La Plata, en Galería Jardín, en Súper Foco, en la Colectora Oeste ramal pilar 57 y en Keller, Plaza Serrano. La provincia de Mendoza tiene un cajero Athena ubicado en el acceso sur dentro del Walmart Guaymallen. Por último, la provincia de Córdoba también cuenta con uno y se encuentra en el Walmart de Córdoba Oeste. QUÉ OTROS CAJEROS EN CRIPTOMONEDAS HAY ESCONDIDOS Ahora, un nuevo cajero automático fue instalado a principios de noviembre, señalan fuentes nacionales. La máquina se encuentra en el lobby del hotel Sheraton WTC en la populosa ciudad de São Paulo. Debido a que se trata de un hotel, existe la posibilidad de que el cajero esté disponible las 24 horas del día. La instalación fue llevada a cabo por una de firma estadounidense especializada en el mercado de cajeros automáticos de criptomonedas, Coin Cloud, que comercializa los cajeros manufacturados por la empresa Bitaccess BTM. Este año Coin Cloud ha decidido expandirse fuera del continente norteamericano, territorio donde ha llegado a instalar unas 850 máquinas según registros del 2020. Los cajeros de Coin Cloud permiten tanto la compra como la venta de bitcoins a cambio de la moneda oficial de Brasil en efectivo, el real brasileño. También podrán adquirirse otras 29 criptomonedas, como es el caso del Ether de Ethereum, Litecoin y el XRP de Ripple. Infotechnology

COMPARTIR