El macrismo quiere que el Congreso audite el plan de vacunación

Luego de cinco días de ensayar denuncias y pedidos de sanciones, Juntos Por el Cambio finalmente utilizó el escándalo montado sobre las vacunaciones por fuera del esquema oficial para enviar un fuerte mensaje de unidad de cara a la campaña electoral. Ayer a la tarde algunos referentes de la coalición opositora dieron una conferencia de prensa en la que acusaron al gobierno nacional de «partidizar» la vacunación y de haber creado un sistema paralelo para beneficiar a «los amigos del poder». En ese marco, los opositores anunciaron el envío de una serie de proyectos parlamentarios para tener acceso al desarrollo del programa de vacunación implementado por el Poder Ejecutivo y reclamaron la presencia de la Ministra de Salud, Carla Vizzoti, y del jefe Gabinete, Santiago Cafiero, en el Congreso para que den explicaciones de lo sucedido.

Mientras el gobierno porteño estaba siendo imputado por privatizar parte de la campaña de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires, les integrantes de Juntos Por el Cambio aprovecharon para redoblar su ofensiva contra el gobierno nacional, hilvanando discursivamente la condena a Lázaro Báez con las irregularidades en la adjudicación de vacunas, y para posicionarse electoralmente.

«Hoy se condenó a 12 años de prisión a Lázaro Báez y esta no es una coincidencia, es una línea de acción de apropiación de los bienes públicos para pasarlos al patrimonio personal. Es una línea de continuidad porque desde un principio las vacunaciones generaron una serie de privilegios, hasta llegar al vacunatorio VIP. El objetivo del gobierno fue siempre la partidización de las vacunas», comenzó diciendo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, en la conferencia que se realizó en el comité nacional de la UCR. «Es como si fuera una vacuna del Frente de Todos y no de todos los argentinos. Lo que nosotros queremos saber es por qué acá se terminó vacunando a una oligarquía kirchnerista», lanzó una de las referentes del ala dura de la oposición, vocera de las más fuertes campañas en contra de la cuarentena y, previo a la publicación en The Lancet, contra la misma vacuna Sputnik V.

Al lado de Bullrich, en un potente gesto de unidad luego de varias semanas de internas, también se encontraban el presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el presidente del Bloque del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff. Además de manifestar su rechazo a las irregularidades en la vacunación de funcionarios y figuras públicas, que derivaron en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud, los integrantes de JxC reclamaron que Vizzotti y Cafiero brinden información sobre el plan de vacunación ante el Congreso.

«Nos escandaliza y sabemos de la gravedad de los vacunatorios VIP porque hay mas de tres mil dosis que le están faltando a los argentinos. Las herramientas que ofrecemos tienen como objetivo dar la transparencia que nos permita recuperar la confianza y la seguridad», explicó Maximiliano Ferraro, integrante del partido que lidera la mujer que denunció por «envenenamiento» al presidente de la Nación por la compra de la vacuna Sputnik.

P12

