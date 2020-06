El llanto de Gerardo Rozín por el coronavirus: “Las balas pican cerca”

“Las balas pican cerca; de hecho ayer tuve una reunión por Zoom con médicos. Si no hubiese protocolo, no me sacaban de mi casa. Todos acá saben que soy muy hipocondríaco“, comentó, y luego se emocionó cuando leyó los mensajes de Twitter de los fans.

“Todo va a estar bien’, leo que me ponen ahí y me emociona. Me emociona leer eso porque es la cosecha de lo que hacemos desde hace tanto tiempo acá brindando canciones, recetas, para que pasen el domingo en familia”, comentó.

Luego, contó que en Rosario, de donde es oriundo, sí se permiten las reuniones en familia: “Yo extraño mucho ir a esos encuentros, pero voy a usar este espacio, porque siento que es bueno estar al aire para sacarle dudas a la gente”.