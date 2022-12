El Kun Agüero reveló detalles sobre el altercado de Messi

«Justo estábamos entrando y le empezó a decir ‘eh, Messi, eh, Messi», inició el Kun la conversación en una entrevista brindada al canal ESPN.

Y siguió: «El chabón le decía ‘come, come here'».

«Le dije que se calle y él me dijo ‘you don’t say shut up’ y yo le digo ‘ok, yo don’t talk to Messi», describió el exdelantero de la Selección Argentina, de gran relación con el capitán albiceleste.

«Good luck (buena suerte)», le dije.

Cuando Messi estaba brindando una nota televisiva, el jugador neerlandés lo insultó a la distancia y el rosarino le respondió con una contundente frase: «Qué miras bobo».

Ahora, la FIFA le iniciará un expediente disciplinario a la Selección Argentina por el comportamiento de los jugadores durante el partido contra Países Bajos y las consecuencias serían económicas.

Jorge Valdano: «Messi está maradoneando en el Mundial»