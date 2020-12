El inédito video de Diego Maradona caminando por Nueva York al ritmo de los Bee Gees

La fama de Diego Maradona le impedía hacer muchas cosas en público, ya que apenas lo veían, los fanáticos se le acercaban a pedirle fotos, autógrafos o solamente a saludarlo. Pero había un lugar en el mundo en el que el ex campeón del mundo pasaba casi inadvertido y podía pasar tiempo con sus seres queridos.

En las últimas horas, el usuario @Pedromsantoro compartió un vídeo en Twitter donde se podía ver a Maradona caminando por las calles de Nueva York, muy tranquilo y disfrutando del paseo. En el año 1984, el astro visitó Manhattan y casi nadie lo notó, apenas un caminante le pidió un autógrafo.

«Hoy, uno de mis favoritos. ÉL recorriendo las calles de Manhattan allá por la primavera de 1984. Una joya sólo de dimensiones Maradoneanas. Fiebre de sábado por la noche. Qué hombre», escribió el usuario como descripción de las imágenes que se veían abajo.

Hace un tiempo, Claudio Borghi recordó: “La única vez que lo vi ser libre fue en Los Ángeles el 1985. Estábamos al frente del estadio donde jugaban Los Lakers y los gringos no veían mucho fútbol, así que no había acoso. Nunca más lo vi ser libre. Él no podía salir a una plaza o ir a tomarse un café. A él le encantaba la fama, pero estaba detrás de las rejas, porque hay cosas que no podía hacer”.