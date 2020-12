El homenaje a Maradona y las personalidades del año de la revista TIME

En un emotivo video “In Memoriam”, la revista TIME recordó al fallecido astro del fútbol con una imagen suya celebrando un gol en el Mundial de México ’86, vistiendo la camiseta de la Selección argentina.

El clásico y emotivo “Over the Rainbow» fue especialmente interpretada por el violonchelista Yo-Yo Ma y Kathryn Stott para recordar a las personalidades que fallecieron este en este 2020.

Joe Biden y Kamala Harris: el demócrata fue elegido como presidente de Estados Unidos tras vencer a Donald Trump y Harris es la primera mujer electa como vicepresidenta.

LeBron James, por sus logros dentro y fuera de la cancha.

BTS, la banda surcoreana provocó el boom del K-Pop, tomó gran relevancia durante este año y traspasó todos los récords de éxito,

Eric Yuan, fundador de la empresa de videoconferencias “Zoom”, una de las herramientas fundamentales durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Watch: @YoYo_Ma and Kathryn Stott perform "Over the Rainbow" as we remember those we've lost this year #TIMEPOY pic.twitter.com/kBO6nvRhvM

— TIME (@TIME) December 11, 2020