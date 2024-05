El gobierno se resiste a entregar la comida y apelará la resolución de la justicia

El analista económico insistió en que los reclamos surgen por parte de quienes perdieron supuestos privilegios desde que asumió Javier Milei.

El juez federal Sebastián Casanello, le dio un plazo de 72 horas al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, para elaborar un plan de distribución de las cinco toneladas de alimentos que se encuentran almacenadas en depósitos y que no han sido entregadas a los sectores más vulnerables.

En respuesta a la resolución judicial, el gobierno nacional anunció que apelará la orden. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Ejecutivo considera que la medida no es viable y sostuvo que «Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública».

«Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso», señaló el funcionario.

Además, Adorni señaló: «Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública», agregó el vocero que, para sostener esta posición». Bajo esa linea apuntó: «Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock».

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de alimentos, el vocero presidencial sostuvo que «los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior». Y enfatizó en que «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse». Sin embargo, el analista económico insistió en que los reclamos surgen por parte de quienes perdieron supuestos privilegios desde que asumió Javier Milei.

