El Gobierno presentó la nueva oferta para el canje de deuda

Propuesta por el canje de deuda presentada por el Gobierno Nacional

La propuesta indica que “la Argentina revisará los términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles, mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los “Bonos 1,00% 2030 en USD”), o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos 0,500% 2030 en USD”) que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago incluyendo la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive”.

En otro tramo, el Gobierno expresó que se busca “permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y los límites de los bonos“.

Antes de conocerse la nueva oferta, el presidente Alberto Fernández había indicado este mismo domingo: “Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que ya están postergados”.

En ese sentido, Alberto Fernández expuso: “Hemos hecho un enorme esfuerzo, la propuesta que hicimos es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan y la sociedad argentina entienda también que pedirnos más esfuerzo significa empezar a fallar con la promesa tomada”.

“Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien”, indicó Alberto Fernández a FM Milenium y evaluó respecto a la nueva oferta para el pago de la deuda que “si esto se analiza racionalmente ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso”.

Luego apuntó que “el Gobierno anterior dio condiciones a los títulos insólitas, condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía”. Al respecto, Alberto Fernández apuntó sobre la deuda: “Yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar”.

Minuto Uno