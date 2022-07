El Gobierno de Corrientes confirma un nuevo aumento salarial para los estatales

El ministro de Economía, Marcelo Rivas Piassentini, adelantó que se analiza una nueva corrección salarial.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, ayer confirmó que se está evaluando un incremento salarial para el mes de julio para los trabajadores estatales. “Tampoco quiere decir que esta corrección sea la última del año”, aclaró el funcionario provincial.

El Gobierno de Corrientes evalúa una nueva corrección salarial, luego de haber otorgado un 25 por ciento en lo que va del 2022: en marzo se abonó una suba salarial del 15 por ciento y en mayo fue del 10 por ciento.

Y en el marco de esta nueva corrección salarial de julio, que se otorgará a los empleados y jubilados estatales, ayer Rivas Piasentini se refirió ayer a la situación económica que atraviesa el país y dijo que “la inflación repercute en todo el país. Esto no es exclusivo de una provincia, nosotros siempre estamos tratando de tener un equilibrio presupuestario que cada vez cuesta más”. “La inflación no solo golpea a los asalariados sino también a los empleadores, el Estado como tal siente un golpe en sus finanzas”, agregó.

En esa línea, también dijo que “hay problemas estructurales muy severos y hasta el momento no se han visto cuestiones vinculadas para resolver estos temas”.

Además, adelantó que “el gobernador (por Gustavo Valdés) tiene siempre como prioridad la recuperación salarial, así que se está evaluando la posible corrección de los sueldos del mes de julio. Él va a terminar decidiendo, pero estamos viendo varias opciones, de corrección, la gradualidad y cómo va a impactar”.

“Se viene trabajando constantemente, cuando en el mes de mayo no estaba prevista una corrección salarial el gobernador decidió avanzar en ese sentido. Esto no es nuevo, no es una cuestión que ocurre solamente ahora, lo viene viendo de manera directa y personal y nosotros desde el Ministerio de Hacienda siempre acercando la información y que él tome la mejor decisión en ese sentido”.

“Se está pasando la información al gobernador en este sentido respecto de lo que fue el cierre del mes de junio, pero también es cierto que entre el cierre y hoy hay dos países diferentes”.

“Tenemos dos países diferentes que obliga a hacer una revisión integral ya que la situación económica cambiante hace que esta inestabilidad económica también afecte a las provincias en general y ahí es donde tenemos que agudizar el ingenio. Siempre teniendo la mirada puesta en los ejes de las políticas públicas del gobernador, y uno de ellos es la recuperación salarial”, consideró. “Tampoco quiere decir que la corrección de julio sea la última del año. Estamos tratando de mantener siempre el equilibrio presupuestario para dar previsibilidad y que sea sostenible en el tiempo, pero no nos olvidemos de que cada corrección salarial implica el piso de una nueva negociación a futuro. Entonces hay que ser muy cautos, pero no dejar de abordar la temática”.

“Mantenemos la previsibilidad de los sueldos que no es una cuestión menor en un país tan cambiante como este y en el contexto en el que vivimos”, cerró.

Por último, consultado sobre la viralización de falsos mensajes en el que se anunciaba el pago de un plus extraordinario para los trabajadores estatales de Corrientes, Rivas Piasentini indicó que “es una picardía, pero tiene el efecto de confundir a la gente. “Es lamentable utilizar este tipo de artilugios porque sabemos que hay muchos empleados públicos y jubilados, y salir a confundir y generar una falsa información lo vemos muy bajo”.

