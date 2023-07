El Gobierno anunció que no habrá más retenciones para economías regionales desde septiembre

Massa, al participar de un encuentro organizado en el marco de la Exposición Rural, en el predio ferial de Palermo, consideró al sector agropecuario como «una de las grandes turbinas» de la Argentina y aseguró que las medidas fiscales que se anunciaron en las últimas horas «tienen que ver con la realidad del momento».

Los sectores que van a estar comprendidos en la eliminación del cobro de retenciones serán el maní, el vino, arroz, la industria forestal, cáscaras de cítricos y el tabaco, precisaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante su disertación en la jornada «Compromiso por una nueva Argentina», en la que también participaron los principales precandidatos a presidente de las demás fuerzas políticas, Massa afirmó que «a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones» y que «no vale todo en campaña».

Esta medida se anunció en el mismo día en que el Ministerio de Economía puso en marcha una actualización del tipo de cambio de $340 por dólar para las economías regionales y el maíz, en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto próximo.

En lo que significó un mensaje directo al sector agropecuario, Massa dijo que «nunca tuvieron conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático o por prejuicio. Es uno de los motores del crecimiento de Argentina y voy a trabajar como presidente para que ocupemos más mercados, para que tengamos más valor agregado, para la inversión en conectividad y para seguir aumentando las inversiones en riego y que la próxima vez que tengamos una sequía no estemos ante las dificultades del clima».

El titular del Palacio de Hacienda y precandidato a presidente por UxP también instó al Congreso nacional a discutir el proyecto de Ley de Fomento a la Agroindustrial, iniciativa a la que calificó como «esencial».

En otro tramo de su exposición, Massa sostuvo que «las medidas y las decisiones que a veces se toman en un contexto tienen que ver con la coyuntura y hay que hablar de esto porque nos permite tener una foto de lo que puede pasar en el largo plazo».

«Es central entender que cuando se analiza el contexto, no tenemos que dejar afuera de la mesa que estamos ante la peor sequia de los últimos 100 años. No solo se ve reflejado en la caída del PBI, sino también en el descenso de las exportaciones, en el impacto macroeconómico, en nuestras reservas y en la posibilidad de acumulación de las mismas», remarcó el funcionario y agregó: «Combinado con el nivel de endeudamiento, no ponerlo sobre la mesa para entender la realidad es cuanto menos negar la importancia que el sector tiene, es negar el impacto en la realidad».

«Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento del programa con el Fondo y la sequia le imponen a la economía», completó el ministro.

Por otro lado, Massa planteó que si bien el sector agropecuario es el «gran motor» y que «la economía argentina en los último 40 años ha tenido una enorme dependencia de éste», de cara al futuro es necesario que otros sectores se transformen en «pequeños motores».

«Es como si un solo motor impulsar el barco en el que todos viajamos y a lo largo de los últimos años y meses han ido transformándose en pequeños motores otros sectores. Cuando miramos el sector energético, nos va a permitir que el barco viaje más rápido», a lo que sumó a la economía del conocimiento y al sector minero.

«La mejor forma de que el sector agropecuario deje de sentir presión, restricción o carga del resto de la economía argentina», es que otros sectores comiencen también a traccionar para no depender solo del empuje del campo, sostuvo Massa.

«El desafío es ver cómo a este motor principal que es el agro, lo acompañamos con otros motores que alivianen la carga de la tracción y permitan que el desarrollo sea equilibrado, sin prejuicio, ni dogmas, y entendiendo que el crecimiento del sector depende de que tengamos la capacidad de que otros sectores compartan el esfuerzo», concluyó Massa.