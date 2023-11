El gobernador Valdés se reunió con Francos para definir su apoyo a Milei

Presionado por Macri, el gobernador mantuvo un encuentro con uno de los asesores más cercanos al candidato libertario.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió con Guillermo Francos para ultimar detalles de un apoyo a Javier Milei de cara al balotaje del 19. Detrás de la jugada está Mauricio Macri quien presiona al radical para que defina su respaldo al candidato libertario.

El ex presidente viene trabajando sobre Valdés (¿Carpetazo de por medio?) y sobre el mendocino Alfredo Cornejo. Les propone un radicalismo distinto hacia el futuro. Un partido que enfrente a Gerardo Morales y Martín Lousteau que se explayaron ondas críticas cuando Patricia Bullrich definió su apoyo hacia Milei.

Cornejo toma distancia de las propuestas de Macri. El mendocino logró retener la provincia tras sortear una dura interna y -como la mayoría de los radicales- apuesta a evitar un respaldo explícito hacia el libertario, atento a un posible triunfo de Sergio Massa.

Por eso, ahora Macri aceleró con Valdés que si bien ganó sin problemas la provincia a fines de agosto, en octubre perdió un diputado frente al peronismo. Además, siente la presión de Ricardo Colombi, el verdadero jefe del radicalismo en Corrientes, que se pronunció en favor de Massa.

«Vamos a tener que votar a Massa. No comparto en lo más mínimo con Milei, Massa no me gusta, pero Milei no. No comparto nada ideológicamente», dijo el radical antes de la elección de octubre.

La presión de Colombi que es un aliado incómodo, sumado a los resultados que sorprendieron en esa provincia del litoral, dejan a Valdés en una posición incómoda.

El gobernador especula con poder pelear por la conducción del partido si Milei llega a la presidencia. Ese escenario dejaría a Morales en una posición difícil tras manifestarse en favor del candidato del peronismo.

Valdés fue uno de los radicales que sonaron para ser el vice de Patricia Bullrich. Fue cuando las acciones de la candidata estaban en alza y seducía a varios radicales a la vez. Finalmente se inclinó por el mendocino Luis Petri.

Tras la elección de octubre, el radical especula con el apoyo a uno de los dos candidatos que disputarán el balotaje. Dice que se inclinará por Massa o por Milei, pero evita dar definiciones. Por lo bajo, comenzó a dejar correr que se inclinará por el libertario, pero lo cierto es que nunca blanqueó ese apoyo. Quizás la definición llegue tras la reunión con Francos.

