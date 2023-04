El gobernador plantó a una docente en Paso de los Libres

PASO DE LOS LIBRES, 13 DE ABRIL DE 2023. Ayer el gobernador Gustavo Valdés desarrolló una intensa agenda oficial y política en la ciudad de Paso de los Libres, un grupo de docentes autoconvocados intentó durante todo el día lograr un acercamiento con el mandatario provincial que finalmente se dio en medio de un fuerte dispositivo policial por la noche. Sucedió en la sede de un club deportivo donde la alianza gobernante liderada por el radicalismo hizo un acto.

“Vos no me crees a mí”, inquirió el gobernador a la docente quien respondió afirmativamente: “No le creo porque nunca nos atienden los reclamos. Hoy tuvimos que andar todo el día para que nos atiendan”, dijo. El Jefe de Estado no aceptó seguir el diálogo y abandonó la reunión de la que también participó la ministra de Educación, Práxedes López y el funcionario encargado de Infraestructura Escolar. “Entonces me retiro del encuentro”, dijo el gobernador y abandonó la reunión.

Los docentes intentaban entregar una nota en la cuál detallan numerosas falencias de infraestructura en los establecimientos educativos; solicitaban el pago del salario de una sola vez y no en cuotas; mejores prestaciones del IOSCOR en el interior provincial y mejoras en sus salarios.

Valdés les respondió a los docentes: ganan más de 200 mil pesos

