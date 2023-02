El Frente de Todos: negativa de Cristina, aspiraciones de Alberto y eventual plan B

En las últimas horas, en cambio, referentes muy cercanos al presidente salieron a suavizar las versiones sobre sus aspiraciones a una eventual reelección. En este mar de confusiones navega hoy el Frente de Todos (FdT) de cara a las próximas elecciones presidenciales para las que faltan apenas ocho meses.

“El Presidente no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección”, dijo el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Pero en seguida aclaró: “Ha dicho públicamente que trabaja para generar las condiciones para que el Frente de Todos sea competitivo en las próximas elecciones, que claramente tiene la voluntad política y el derecho constitucional de ser reelecto”.

Ahora bien, el santafesino —en quien Alberto Fernández puso sus esperanzas de tener un futuro jefe de campaña si logra imponerse como candidato— señaló que es “raro” que el presidente tenga que pasar por las PASO para representar al espacio oficialista en los próximos comicios generales.

“Es raro que un presidente que tiene la facultad de ser reelecto tenga que someterse a unas PASO dentro de su propio espacio político. Ahora, la rareza viene de lo singular, que ha primado bastante en el funcionamiento de nuestra coalición. O sea, sería en todo caso una singularidad más, una rareza más”, señaló Rossi.

En el kirchnerismo duro también admitieron que no sería lógico que haya PASO dentro del FdT si el candidato es el propio presidente. Fue Andrés “Cuervo” Larroque quien lo reconoció: “en la reunión varios compañeros plantearon su inquietud respecto de una eventual candidatura del presidente porque creen que sería inconveniente ir a una PASO si él es el candidato. Pero esto no pudo definirse porque no hubo una definición por parte de él”.

En esa reunión, el mensaje de Alberto Fernández fue claro: “Yo me bajo si se presenta alguien que mida más que yo”. Y lo dijo a sabiendas de que Cristina Kirchner —la dirigente que más mide dentro del espacio— ya anunció que no será candidata por considerarse “proscripta” debido a la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal 2 en la causa de Vialidad, en la que dictó 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y pese a que la vicepresidenta efectivamente puede ser candidata —restan las instancias de apelación ante Casación y la Corte Suprema—, ella ya anunció que no estará en la boleta electoral.

“Hay que explicar a todos los argentinos por qué Cristina está proscripta”, dijo Rossi. Y consideró que “con este Poder Judicial que maneja los tiempos, es dable pensar que si Cristina mantenía su posibilidad de ser candidata los plazos se acortarían de forma tal que la sentencia podía ser definitiva al filo de la elección”. Sin embargo, el jefe de Gabinete y nueva espada comunicacional del presidente respaldó la idea de crear una comisión que intente convencer a Cristina de que revea su decisión, algo que se resolvió también el jueves pasado en la sede del PJ.

¿El mismo funcionario que relativiza la posible candidatura del presidente apoya que la vicepresidenta sea la que encabece la boleta? Así de confusas están las cosas en el FdT.

Es que Agustín Rossi no fue el único albertista que salió a diluir las versiones sobre una posible reelección. También Fernando “Chino” Navarro lo hizo. “Alberto Fernández lo ha planteado públicamente. Su compromiso es que el Frente de Todos sea competitivo electoralmente y podamos ganar las elecciones”, dijo Navarro. Y agregó: “El dice: si yo soy competitivo, si mi nombre en la aceptación de la sociedad nos permite tener una fuerza competitiva, yo soy candidato. Si no se da esa circunstancia, él va a apoyar al hombre o la mujer que esté en condiciones de generar el mejor resultado electoral posible ganar las elecciones”.

Los otros potenciales candidatos del FdT

Mientras tanto, otros planean ser los que integren la boleta electoral que cuente con el beneplácito de Cristina Kirchner. Antes de la reunión de las distintas líneas internas que que integran el FdT en la sede del PJ, se reunieron en Tucumán los gobernadores del Norte Grande aprovechando que Juan Manzur reasumió como gobernador de esa provincia. Hasta allí fue Eduardo “Wado” de Pedro, quien fue recibido con los brazos abiertos por el saliente jefe da Gabinete. Y ya se habla de una posible fórmula Wado-Manzur o Manzur-Wado.

El ministro del Interior contó con el apoyo del sindicalista Luis Barrionuevo, quien en Mar del Plata invitó a sus pares del sindicalismo a apoyar a Wado de Pedro. “Pónganle una ficha a Wado. Es joven, recorre el país y habla con todos. A mí me gusta Wado”, dijo Barrionuevo a sus pares gremialistas quienes ya le retiraron el apoyo a Alberto pero miran con desconfianza a Cristina Kirchner y temen que la inflación se lleve puesta una eventual postulación de Sergio Massa.

Incluso algunos, como Pablo Moyano, introdujeron la figura de Daniel Scioli entre posibles candidatos a la presidencia este año. Todo puede pasar en la coalición gobernante.

