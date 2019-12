El extraño motivo por el que una mujer canceló su casamiento

El fotógrafo contratado para el casamiento fue quien se encargó de contar los motivos por sus redes y volver viral esta increíble historia.

Esto sucedió en San Miguel, México cuando un fotógrafo fue informado que el casamiento al que debería asistir se cancelaba. Pero lo que más sorprendió a José Padrón fue el motivo que la novia le dio al informarle la suspensión del evento.

”Una novia me contacto en septiembre, su casamiento sería tentativamente en marzo del 2020. Todo bien, todo normal, llamada por Skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, listo. Nos vemos en el mes de primavera”, escribió Padrón en Twitter.

Pero luego de eso, comenzó un hilo que se viralizó al instante. ”Hoy me llamo: ¡Tragedia!”, agregó. José siguió con su relato: ”Primero me saludo, pensé que necesitaba algo con la florista o cambio de fecha, nada de eso, inhaló y dijo: ‘Te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar pero si va a haber casamiento”’.

”Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pagó. Aprovecho para avisarte que arregles con ella todo lo que suceda de aquí en adelante”, agregó.

Para evitar conflictos, José decidió ponerle nombres clave a los protagonistas de la historia. A la hermana de la novia, ”Zucaritas”; a la novia, ”Froot loops” y al novio, ”All Bran”.

Una vez aclarado, continuó con el relato. ”¿Cómo se llama tu hermana?”, preguntó. ”Zucaritas, ella te llama, espero que todo sea igual a como me habías comentado”, le contestó la joven. ”El novio ya lo conoces, es All Bran”.

El fotógrafo continuó su relato y reveló la verdad del cambio rotundo de la novia: Su novio (All Bran) habría embarazado a su hermana (Zucaritas), todavía no se lo habían contado y ella había leído todo desde el celular de All Bran.