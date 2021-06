El dramático mensaje de Caruso Lombardi, en plena lucha contra el coronavirus

“Hola. Quiero saludar a todos los técnicos, técnicas, empresarios, jugadores, amigos, periodistas y toda la gente que se preocupó por mi salud. Les agradezco muchísimo. No me contesten este mensaje. Es simplemente para comunicar que me siento un poquito mejor”, inició.

También hizo un pedido especial: “Tenemos que ayudar rápido a toda la gente que nos ayuda en el día a día. Están totalmente desprotegidos. Médicos, kinesiólogos y enfermeros no son vacunados, no les dan barbijos, máscaras. Hay que cuidarlos. Me parece que está muy mal eso. Traten de cuidarse. Está muy difícil todo. Un beso para todos”.