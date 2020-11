El dolor de Ruggeri al enterarse de la muerte de Diego: «No puede ser…»

Minutos más tarde, el Cabezón –quien jugó con Maradona los mundiales de 1986, 1990 y 1994– dijo: «Esto hizo conocer a la Argentina en cada rincón del mundos. Porque cuando vos decías Argentina te decían Maradona. Es increíble».

Visiblemente emocionado, el ex defensor de la selección reveló su sorpresa y angustia ante la triste noticia: «Uno está esperando que te digan no pasó nada», aseguró en el programa ESPN 90. Recordó además que junto a los demás integrantes del equipo del Mundial 86 (como Giusti, Pumpido, Garré, Burruchaga y Olarticoechea, entre otros), tenían previsto subirse a una combi y visitar de sorpresa a Maradona.

«Estábamos hablando todos de esto en el grupo, preparándonos. No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo. No pudimos ni hablar ni verlo. Es de locos esto», agregó el Cabezón.

«Me hizo vivir los momentos mas lindos de mi vida, verlo ahí adentro, la energía que tiraba» , lamentó Ruggeri. Y agregó: «Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta de capitán como correspondía era él. Era distinto y técnicamente el mejor de todos».

Frente a la noticia de la muerte de Maradona, dijo: «No veo argentino al que no se les esté cayendo una lágrima por lo que ha hecho este chicos en el país. Si hay alguien que unió a los argentinos fue éste jugando». Y agregó: «Un pibe, loco … Esa es la bronca más grande. No puede ser … No puede ser …» , cerró.

