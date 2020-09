El día que un OVNI espió a un ex presidente de los Estados Unidos

El ex mandatario George W. Bush aseguró que en la noche del 8 de enero de 2008, en su residencia de Texas, contempló un enorme y enigmático aparato flotando encima suyo, mantenido de forma estática en el lugar.

Varias son las celebridades que declararon haber visto OVNIS, e inclusive tener algún tipo de contacto con esas extrañas aeronaves. Entre ellas, aparece el ex presidente George W. Bush (hijo) que en la noche del 8 de enero de 2008, dijo haber visto un objeto volador. El ex mandatario estadounidense se encontraba en su casa de descanso cercano a Crawford y camino a Stephenville, estado deTexas, rancho al que se apodaba la Casa Blanca Occidental, cuando contempló un enorme y enigmático aparato flotando encima suyo, mantenido de forma estática en el lugar. Según la descripción de Bush, la nave desconocida tenía luces mucho más brillantes que lo normal y un largo de más de 300 metros.

Obviamente, dado el célebre denunciante, dicho aparato fue rastreado en varios radares para ir directamente hacia el rancho del político, aparentemente a baja velocidad. Según indicaron las fuerzas de aquel momento, la nave no detectada carecía del transponedor requerido, era totalmente desconocido y no respondía a ningún intento de comunicación, además, de volar por espacio aéreo restringido.

Testigos

Estos acontecimientos, casi siempre cuentan con escasos testimonios o sólo una persona suele verlo, pero para beneficio del ex mandatario, hubo varias personas que afirmaron haber visto el objeto no identificado. Una hora y media antes del avistamiento de Bush, el OVNI había sido observado por una multitud de testigos, entre ellos, policías de la zona y un testimonio clave: un ex controlador de tráfico aéreo. En este mismo contexto, el jefe policial y un piloto privado dijeron haber observado cuando la nave pasó por encima de esa zona de Texas.

Según señalaron los testigos, el objeto volador se movía zigzagueante, navegando lentamente a baja altura, y de repente acelerando a más de 3200 kilómetros por hora. Las autoridades de la U. S. Air Force salieron a hablar y comentaron que en ninguna nación existe nave semejante con dichas características, ya sea por su tamaño o las maniobras observadas por los espectadores.

Crónica