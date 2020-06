El día que Mauricio Macri se le apareció desnudo a Norberto Oyarbide y lo increpó

El ex juez contó en una entrevista que el entonces jefe de Gobierno porteño le reprochó que aparezca en la tapa de los diarios.

El ex juez federal Norberto Oyarbide contó que el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri se le apareció tapado solo con una toalla en un sauna y le reprochó por una causa judicial.

“Se apareció envuelto con una toalla y sin decirme saludarme, mirándome en un tono desafiante, me dijo ´qué pasa conmigo, qué pasa conmigo que está mi nombre en todos los títulos de los diarios´ . Yo estaba cubierto con una toalla en la espalda y en la cintura, le dije: `yo atiendo en Comodoro Py`. Me di la vuelta y me fui”, afirmó el magistrado, quien en ese momento lo investigaba por las escuchas telefónicas.

Oyarbide afirmó que tomó las palabras de Macri como una forma de increparlo y contó que el encuentro fue cerca de Comodoro Py en un spa que hoy no existe y que se llamaba Colmegna.

Macri fue procesado por las escuchas telefónicas a miembros de su familia y a personas cercanas a las víctimas del atentado a la AMIA. A pocos días de asumir como presidente fue sobreseído.

En una entrevista en Radio 10, Oyarbide contó que Macri fue a declarar a su juzgado y sacó un papel del bolsillo para leer lo que tenía que decir: “Como el machete de cuando éramos chicos, lo leyó y me dijo me voy a adherir a lo que dice la Constitución y voy a guardar silencio”.

El ex magistrado además contó que fue atacado en los medios por Macri, quien desde las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py dijo ante las cámaras de televisión que “iba a declarar ante el juez más corrupto de la historia Argentina y que era kirchnerista”.