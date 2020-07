El día que Maradona se disculpó con Bilardo, a pesar de no ser un hombre de arrepentirse

En junio de 1993 ambos estaban en el Sevilla. Durante un partido contra el Burgos, el DT sacó al jugador que se fue del campo a puro insulto.

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Domingo 13 de junio de 1993. A los 8 minutos del segundo tiempo, un Sevilla impreciso y falto de ideas le gana a Burgos por 1 a 0. Carlos Salvador Bilardo decide sacar a Maradona del juego. Diego expresa su enojo arrojando el brazalete de capitán al césped y se retira despotricando contra el técnico argentino.

Sin esperar el final del partido que Burgos empata, el crack se va del estadio sin poder despedirse de los hinchas sevillanos. Fue un paso muy breve el de Diego por esta ciudad, jugó 26 partidos y marcó ocho goles.

Tres años habían pasado del Mundial de Italia 90, y Maradona transitaba la etapa final de su carrera. El destino le tendría reservado un capítulo más, su paso por Newell´s, Boca y el Mundial de 1994, al que llegó en muy buenas condiciones, pero eso ya es otra historia.

Yo sé porque lo hice. Era mi último partido en Sevilla, estaba muy emocionado. Quería terminarlo, quería luchar con mis compañeros la copa de la UEFA y él me lo quitó. Todo lo que hice cuando me fuí del campo, creo que estuve un poco apresurado en todo lo que dije. Tengo que pedir perdón públicamente a Bilardo, pero Bilardo sabe muy bien que no soy un hombre de arrepentirme

Estoy pensando mucho más en dejar todo que en volver a jugar. Tengo que pensarlo muy bien, incluso las eliminatorias. No quiero nada más… Hasta el partido con el Burgos me motivaba jugar las eliminatorias, después del partido del Burgos se me salieron las eliminatorias de la cabeza. No quiero jugar más fútbol grande