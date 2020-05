El desopilante video de Patricia Bullrich en TikTok: “Se tira la abuela”

La ex ministra y presidenta del PRO se hizo una cuenta en la red social del momento.

Ya alejada de su cargo en el Estado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich atraviesa la cuarentena social, preventiva y obligatoria con más humor del que se hubiera pensado. La presidenta del PRO se creó una cuenta en TikTok, la red social del momento, y allí compartió un desopilante video.

En las imágenes se la puede ver en el balcón de su casa, subida a una silla. Desde ese lugar hace equilibrio y dice “se cae la abuela“, mientras se baja de la silla y lanza una carcajada ante la cámara. El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La cuarentena la encontró más relajada a Bullrich, quien además de sus videos, también dio consejos frente a la pandemia y les recomendó a sus seguidores que usen tapabocas, y hasta habló de cómo la trata el aislamiento: “Ahora me corté el pelo y además de cortarme el pelo me lo teñí y además me lo corté con la tijera de la cocina, me quedó un pelo atrás. Pero bueno, es lo que puedo hacer”, dijo.

También contó que hace las compras y que mantiene el cuidado recomendado por las autoridades sanitarias: “Soy la compradora designada de la casa. Me voy a hacer las compras. Me llevo un guante, me llevo un barbijo, me llevo un gel, unos pañuelitos y cuando llego después les muestro cómo limpio todo”, relató.